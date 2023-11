Fernando Summers, exCEO de Rastreator, nuevo CEO de Bolsa Social

Bolsa Social , plataforma de inversión de impacto de referencia en España para los inversores y las empresas que generan un impacto positivo, anuncia el nombramiento de Fernando Summers como nuevo CEO de la compañía.

Fernando inició su carrera profesional en el Grupo BBVA, donde durante nueve años ocupó diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de Gestión de Innovación, Desarrollo de Negocio y Marketing Digital. Posteriormente, se incorporó a la empresa fintech Rastreator, donde asumió la posición de CEO en 2016, y fue presidente desde 2021 hasta su reciente salida de la compañía. Fernando es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Productos Financieros por la Escuela de Finanzas del BBVA y PDG por el IESE.

“Cuando salí de Rastreator me propuse acercarme al mundo del impacto. Ya conocíaBolsa Social como usuario y me encantaba el planteamiento, desde la perspectiva de las empresas y entidades que financian y como usuario interesado en invertir en algo diferente y con impacto. Asumir ahora su Dirección General me parece un privilegio, porque Bolsa Social lleva años demostrando que se puede transformar y hacer crecer este mercado de una forma rentable y que no solo ayuda a empresas e inversores en la financiación, sino también en la visibilidad y difusión de los proyectos y el mundo de impacto en general”, sostiene Fernando Summers.

Bolsa Social fue la primera plataforma de inversión participativa autorizada en España por la CNMV en 2015. Cuenta con una comunidad de 11.000 personas que han invertido 12 millones de euros en más de 40 empresas de impacto social, vía capital y préstamos. Fernando toma las riendas de José Moncada, que fundó la compañía hace ocho años.

José seguirá vinculado como presidente del Consejo de Administración y continuará dando apoyo estratégico a la entidad. En paralelo, José lidera el Fondo Bolsa Social, que lanzó en 2020 junto con Analistas Financieros Internacionales (Afi) y que es una entidad separada e independiente de Bolsa Social.

“Fernando trae la experiencia de hacer crecer una empresa a lo grande, y por eso con él nos fortalecemos para dar el salto al siguiente nivel. Bolsa Social va a convertirse en un ecosistema de inversión de impacto amplio, con productos de inversión para inversores de toda clase, particulares, profesionales y corporativos, que estén interesados en generar un impacto positivo. Es un privilegio para la familia de Bolsa Social contar con Fernando en el timón”, sostiene Jose Moncada.

El nuevo CEO se incorpora al frente de Bolsa Social para dar un nuevo impulso a la empresa, reforzando sus líneas de inversión en capital y préstamos directos, y lanzando nuevos productos. El objetivo de Fernando es hacer crecer significativamente el número de inversores, el capital invertido y las empresas financiadas en Bolsa Social. También liderará la expansión internacional de la compañía.

“Estamos asistiendo a una importante transformación, hacia la profesionalización de los proyectos sociales y medioambientales. Bolsa Social quiere convertirse en un actor disruptivo de referencia, tanto en financiación como en la difusión del impacto a través de proyectos relevantes y con viabilidad económica de futuro. Mantendremos una medición y seguimiento exhaustivo de nuestras campañas y proyectos, lo que nos permitirá ser rigurosos con nosotros mismos y con los proyectos a los que acompañamos”, explica Fernando Summers.

Sobre Bolsa Social

Bolsa Social es la primera plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV que conecta a inversores de impacto y empresas que generan un impacto social y/o medioambiental positivo. Las inversiones que ofrece Bolsa Social pueden ser en forma de capital para empresas jóvenes y con potencial, o en forma de préstamo para empresas de impacto social más consolidadas. Cualquier persona puede invertir en las empresas publicadas en la plataforma, desde una cantidad mínima. Desde su nacimiento en 2015, la comunidad de Bolsa Social ha crecido en 11.000 personas, de los cuales 1.500 inversores han destinado 12 millones de euros en 42 empresas de impacto social y medioambiental. Bolsa Social ha impulsado el Club de Impact Angels . Además, en 2020 José Moncada impulsó junto con Afi el Fondo Bolsa Social, un fondo de venture capital de impacto social de 22 millones de euros con el objetivo de seguir impulsando empresas de impacto social y medioambiental, y que ya ha realizado un total de 16 inversiones. El Fondo Bolsa Social es una entidad separada e independiente de Bolsa Social.