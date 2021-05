Cummins elige España para su planta de electrolizadores de 1 GW y se asocia con Iberdrola

El líder mundial de energía Cummins Inc. (NYSE: CMI) reunió a representantes institucionales del Gobierno de España y de Castilla-La Mancha y a su socio Iberdrola -una de las mayores empresas energéticas del mundo- para anunciar sus planes de inversión en España, en concreto en Castilla-La Mancha, donde ubicará una de las mayores plantas de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde en el mundo. Esta inversión en España se produce tras la decisión de Iberdrola y Cummins de asociarse en proyectos de producción de hidrógeno a gran escala en España y Portugal.

Ambas compañías han sellado un acuerdo para acelerar el desarrollo de oportunidades en el mercado ibérico de electrolizadores, impulsando la cadena de valor del hidrógeno verde y convirtiendo a España en líder tecnológico e industrial en este segmento de actividad. Esta alianza contribuye a posicionar a Cummins como proveedor líder de sistemas de electrolizadores para proyectos a gran escala en Iberia y a Iberdrola como desarrollador líder de proyectos de electrolizadores y proveedor de hidrógeno para clientes industriales.

"España ofrece un entorno local sólido y dinámico para la producción de hidrógeno verde y estamos entusiasmados con invertir aquí y aumentar significativamente nuestra capacidad de fabricación en Europa", dijo Tom Linebarger, presidente y CEO de Cummins. "Nuestra alianza con Iberdrola nos conectará con una importante empresa de energía limpia y nos posiciona estratégicamente para ser un líder europeo en la producción de hidrógeno verde. Este acuerdo es solo el comienzo de nuestra expansión en nuevos mercados, proporcionando nuevas tecnologías limpias a nuestros clientes y apoyando los esfuerzos para hacer realidad el Acuerdo Verde de la Unión Europea. Mientras las regiones de todo el mundo avanzan en el objetivo de cero emisiones, este es el último ejemplo del esfuerzo global de Cummins para lograr la neutralidad del carbono y acelerar la economía del hidrógeno”.

Ignacio Galán, presidente y CEO de Iberdrola, explicó que "esta iniciativa acelerará la producción de hidrógeno verde en España y creará una nueva industria, la de la fabricación de sistemas electrolizadores, con un alto potencial de crecimiento. Seguimos avanzando en nuestro ambicioso plan de situar a España y a Europa en la vanguardia mundial de esta tecnología, reduciendo la dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles, al tiempo que impulsamos la revitalización económica y social del país". Asimismo, añadió que "nos felicitamos por la elección de ubicar el proyecto en una región que valoramos y en la que mantenemos una presencia y un compromiso histórico. Esta iniciativa conjunta contribuirá al desarrollo económico, industrial y de empleo de calidad en la región y reforzará nuestra gran apuesta innovadora por una tecnología decisiva para la descarbonización de la industria".

En estos momentos, se analizan emplazamientos en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) para la planta de electrolizadores PEM de Cummins, en la que se invertirán 50 millones de euros y albergará el ensamblaje y las pruebas de sistemas para una producción de 500 MW/año, con el objetivo de incrementar su capacidad a más de 1GW/año. La planta, que inicialmente tendrá 22.000 m2, se prevé que esté operativa en 2023 y generará 350 nuevos puestos de trabajo, conforme aumente la producción. Cummins está incrementando rápidamente sus capacidades para proporcionar tecnologías de hidrógeno verde a escala, fundamentales para la transición energética global en el mundo. La compañía ha instalado más de 600 electrolizadores en 100 países de todo el mundo.

Como parte de esta alianza, el proyecto de hidrógeno verde en Palos de la Frontera, de 230 MW, (Huelva, Andalucía, España), que Iberdrola ha proyectado para el fabricante líder de fertilizantes, Fertiberia, se convertirá en un referente para grandes proyectos de electrólisis. En este contexto, Iberdrola ha identificado a Cummins como el proveedor de electrolizadores para esta iniciativa. Con la experiencia adquirida en este proyecto, Iberdrola y Cummins colaborarán conjuntamente en el diseño de soluciones para grandes proyectos de electrólisis. Cummins e Iberdrola trabajan ya en el proyecto de una hidrogenera en Barcelona (España) y prevén oportunidades de colaboración más ambiciosas en el futuro.

El proyecto de Cummins para la construcción de una instalación de electrolizadores de última generación en España es el resultado del fuerte apoyo de los gobiernos de Castilla-La Mancha y España. Asimismo, con el apoyo de España, esta planta y la alianza con Iberdrola acelerarán la capacidad del hidrógeno verde para desempeñar un papel fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria para cumplir con los objetivos de limitación del aumento de la temperatura global, establecidos en el Acuerdo de París y el Acuerdo Verde de la Unión Europea. Además, ayudará a desplegar las estrategias de hidrógeno en España y Europa. La planta también permitirá a Cummins alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, tal y como se recoge en su estrategia de sostenibilidad Planeta 2050.

Iberdrola ha presentado 53 proyectos relacionados con el hidrógeno verde al programa Next Generation EU, que activarían inversiones de 2.500 millones de euros para lograr una producción anual de 60.000 tn. La capacidad de producción de hidrógeno verde equivaldría al 20% del objetivo nacional (capacidad instalada de 4GW en 2030) y aseguraría que alrededor del 25% del hidrógeno que actualmente consume España no generaría emisiones de CO 2 . Se prevé que este y otros proyectos de hidrógeno de Iberdrola impulsen el crecimiento económico y el empleo, contribuyendo a la creación de aproximadamente 4.000 puestos de trabajo cualificados en 500 proveedores locales.

En Castilla-La Mancha, Iberdrola opera 2.376 MW de energía renovable -eólica y fotovoltaica-, que la convierte en la tercera comunidad autónoma con más megavatios verdes instalados por Iberdrola en España. Recientemente, la compañía ha finalizado tres proyectos fotovoltaicos en la región, por un total de 150 MW, y construye la planta fotovoltaica de Puertollano (100 MW).