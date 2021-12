Felipe VI se une a los jóvenes empresarios en el XVIII Premio de CEAJE

Ayer por la mañana, CEAJE celebró su XVIII Premio Nacional Joven Empresario. Un acto presidido por Su Majestad, Felipe VI, y que coincidió con el 30 Aniversario de la Confederación.

Con el objetivo de ensalzar, no solo la figura de los jóvenes empresarios, sino su esfuerzo, tesón y valor, enriqueciendo el tejido empresarial español, al evento acudieron, entre otras personalidades políticas, económicas y empresariales, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el jefe de la Oposición, Pablo Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.





Todos ellos han recibido esta mañana a Su Majestad, El Rey, junto al presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Fermín Albaladejo; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín.

Dentro del Auditorio de Banco Santander, en Juan Ignacio Luca de Tena, doña Ana Botín dio la bienvenida al acto, destacando que “Hay una combinación imbatible para la generación de riqueza: el impulso y las ideas de los innovadores y la tracción de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

“Trabajar juntos, crear y fortalecer las instituciones y reglas que premien el esfuerzo y la meritocracia, y contar con el apoyo de los Gobiernos, son elementos necesarios para que España siga en la senda de la prosperidad”, añadió la presidenta del Grupo Santander.

El acto, dirigido por Luján Argüelles como presentadora, continuó con las palabras de Fermín Albaladejo, Presidente de CEAJE, que comenzó haciendo hincapié en el cambio de era que se ha producido en España: “Estamos ante una nueva realidad. Realidad que modifica nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de consumir, de negociar... Dando como resultado cambios estructurales para la sociedad global, reflejados en su política y economía”.





El representante de los jóvenes empresarios no dejó atrás la mención de los retos a los que se enfrenta el país hoy, como la despoblación de las zonas rurales. Ante esta problemática, Albaladejo declaró que “los jóvenes queremos ser parte de la solución, somos audaces, valientes, queremos crear empleo, no queremos dejar a nadie atrás y no nos olvidamos de la demografía y de la España interior que necesita de nuestro apoyo”.

Otro de los temas que no podía faltar son las preocupaciones de los jóvenes emprendedores de España, de entre las cuales, y tal y como expresó el presidente de CEAJE, destacan las trabas burocráticas: “Pedimos al Gobierno que instrumente políticas con verdaderos incentivos fiscales con la reducción del impuesto de sociedades a las nuevas empresas los primeros años de vida, deducciones en el IRPF de aquellos que hayan puesto su patrimonio en juego para crear una empresa…”

Para finalizar, Fermín Albaladejo puso en valor el papel de los premiados, alabando su valentía al frente de sus negocios: “Los premios que recibís hoy son la recompensa a ese esfuerzo, a la constancia, al compromiso y al arrojo con el que afrontáis vuestra labor empresarial cada día”.

Carles Canet, Premio Nacional Joven Empresario 2021

En esta XVIII Edición, el Premio Nacional Joven Empresario ha recaído sobre la figura de Carles Canet, responsable de expansión de la empresa Family Cash. El máximo galardonado reconoció que la tarea del emprendedor no es nada sencilla: “El papel y el apoyo de agentes como CEAJE resulta indispensable para que los proyectos salgan adelante”.





La celebración del galardón, que reconoce a los empresarios de 41 años que, con su trabajo, iniciativa y esfuerzo, contribuyen a la generación de empleo y de riqueza en España, ha entregado un total de 8 accésits: Nuria Pastor y Unai Sanchez, fundadores de HumanItCare, Accésit a la Innovación; Fernando Romero Martínez, de EiDF, Accésit a la Internacionalización; Aritz Gartzia Segurola, de EKOMODO, Accésit a la Sostenibilidad y al Compromiso Social; Ángel Minaya Toledo, de Agróptimum, Accésit al Relevo Generacional; Alejandro Pérez Alburquerque, del Grupo El Escondite, Accésit a la Hostelería; Rafael Casillas, de Concert Music Festival, Accésit al Empresario Autónomo; y Narciso Casado, Secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos - CEIB, recogió el Accésit al Empresario Iberoamericano junto Pablo Adrián Hardy, responsable de Economía y Empresas de la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB.

Este año, el Premio Nacional de CEAJE ha coincidido con el 30 Aniversario de la Confederación, que ha otorgado un reconocimiento a Antonio Garamendi, Presidente de CEOE; Pepe Barroso, expresidente de la Asociación Española de Jóvenes Empresarios; Miguel Garrido, Presidente de CEIM; Lorenzo Amor, Presidente de ATA, y José Juan Perez-Tabernero, Director de Relaciones Institucionales del Banco Santander, por su apoyo a CEAJE durante estos treinta años.

En representación de todos ellos, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, agradeció el reconocimiento, subrayando que se siente parte de estos 30 años de historia de CEAJE. Además, animó a las nuevas generaciones de empresarios y emprendedores a seguir adelante, demostrando flexibilidad ante los nuevos retos, creatividad y compromiso con los proyectos que pongan en marcha.

José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, también recibió un reconocimiento durante el 30 Aniversario de la Confederación, por su gran labor durante la pandemia, manteniendo a flote el tejido social y empresarial.

El Auditorio del Santander contó también con la presencia de Nadia Calviño, quien reconoció que “las empresas son verdaderamente el motor de nuestra economía”. La Vicepresidenta primera del Gobierno continuó destacando que “hemos protegido lo que tenemos y contamos con una base sólida para impulsar la recuperación económica de España”.







Felipe VI: “sois el motor que permite a la sociedad avanzar hacia una economía más moderna”.

El broche de oro de esta nueva edición del Premio Nacional Joven Empresario fue la intervención de Felipe VI. Su Majestad se mostró agradecido por el trabajo y esfuerzo de los jóvenes emprendedores y empresarios de España, pero también con el papel que juega CEAJE en el escenario actual: Estamos contagiados del entusiasmo de los jóvenes empresarios. Son tres décadas en las que habéis continuado dando voz a todos estos emprendedores”. “Me siento muy próximo a toda esta trayectoria, vuestras cifras tienen un increíble alcance”, destacó el monarca.

Sin dejar atrás la necesidad de contar con un ecosistema favorable para el emprendimiento, Felipe VI hizó hincapié también en la labor de todos los jóvenes empresarios: “sois el motor que permite a la sociedad avanzar hacia una economía más moderna”.