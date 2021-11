Paola Bonilla: “Me encantaría poder comenzar de nuevo con lo que sé a día de hoy”

¿Cómo empieza tu historia como empresaria?

Lo cierto es que comenzó como un mero mecanismo de supervivencia que pretendía durar lo que durase la crisis del ladrillo. Yo estudié un carrera muy competitiva y con una bolsa de trabajo muy pobre en plena crisis, un escenario poco idóneo para la empleabilidad. Cuando termino la licenciatura de periodismo en Madrid y volví a Canarias me vi abocada a una yincana de empleos temporales que nada tenían que ver con lo que yo era, y tras deambular durante casi año y medio en ellos decidí “montármelo por mi cuenta”. No soy 100% partidaria del autoempleo pero en mi cabeza pretendía ser algo temporal. La respuesta de las empresas canarias y la adrenalina de estar un día arriba y otro abajo hicieron el resto, sin darme cuenta me convertí en empresaria.

¿Qué te animó a emprender?

La necesidad me empujó a emprender. Apoyarte en factores externos a la hora de emprender creo que es un error. Nadie ni nada puede animarte a ello ya que tanto en las duras como en las maduras estás solo.

¿Qué dificultades te has encontrado en el camino?

Muchas, desde el desconocimiento inicial hasta los propios asuntos personales. Ser empresario tiene eso, te llevas el trabajo a casa y de alguna forma la casa al trabajo, tener la cabeza despejada para seguir avanzando es indispensable. ¿Otras dificultades? Sin duda, la burocracia y la poca flexibilidad del sistema, además de la competencia de la mala, de ésa que cree que hundir al de al lado es mejor que crecer juntos.

¿Volverías a emprender si volvieras atrás?

Sí, me encantaría poder comenzar de nuevo con lo que sé a día de hoy. Aun así comenzaría de nuevo en las mismas condiciones sin problema. Me gusta lo que hago, disfruto trabajando y me encanta sentir la libertad que te da poder ponerte enfermo un día cualquiera o ir a la playa la mañana de un lunes sustituyéndola por la mañana del domingo.

¿Qué características crees que debe tener una persona empresaria?

Tenacidad, fuerza, equilibrio, constancia…. Y un larguísimo etcétera. La primera premisa a tener más que en cuenta es la falta de estabilidad constante, ser conscientes y capaces de gestionar los tiempos y las variables. Como decía anteriormente, siendo empresario no te aburres, siempre hay duras y maduras, momentos dulces y momentos especialmente agrios que se enfatizan con la incertidumbre de los tiempos. La falta de estabilidad de nuestro día a día exigirá toda la estabilidad posible por nuestra parte. La fuerza, la tenacidad y la constancia van de la mano, si crees en ello lúchalo, los tiempos no siempre son los mismos para todos los proyectos. ¿El mayor combustible? La ilusión.