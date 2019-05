Ya se ha abierto el plazo para presentar la Declaración de la Renta, un proceso para muchas personas tedioso y difícil de entender. Por eso, en COPE.es te vamos a poner todas las facilidades posibles a tu alcance y te ayudaremos a sacar el máximo partido a la declaración de la Renta con su nuevo consultorio fiscal. Gracias a Iván Sáez, director de People Advisory Services de EY, cada día responderemos una pregunta. La de este miércoles es: ¿Qué datos no suelen aparecer en los datos fiscales de Hacienda?

La Agencia Tributaria se dota de la información proporcionada por terceros para elaborar el sumario de datos fiscales de cada contribuyente. No obstante, en ocasiones este resumen de datos fiscales no contiene la totalidad de los datos, debido entre otras razones a la limitación o no obligación que dichos terceros tengan de proporcionar esta información a Hacienda.

Así, la información que conviene revisar es:

- Cuotas profesionales o sindicales: estos pagos constituyen un gasto deducible del rendimiento del trabajo, pero no es probable que usted los encuentre en los datos fiscales, y por ello deberá incluirlos manualmente en su declaración a través del aplicativo Renta web.

- Donaciones: en ocasiones donaciones a fundaciones o Iglesia Católica tampoco aparecerán. Imagínese por ejemplo la contribución que usted haga en metálico al párroco de su Iglesia.

- Aquellos contribuyentes que aún tengan derecho a la deducción por adquisición de vivienda habitual, es posible que puedan incluir, en algunos casos, el importe del seguro de vida asociado a la hipoteca. Este dato no aparecerá en los datos fiscales.

- Asimismo, no es habitual que aparezcan en los datos fiscales contribuciones a planes de pensiones europeos, o rendimientos que usted pueda obtener en el extranjero.

- En el caso en que obtenga rendimientos del alquiler de un inmueble, los gastos que pueda deducir de dicho rendimiento del alquiler no aparecerán reflejados tampoco.

- Aquellos contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia, deberán incluir en su declaración de forma manual los gastos deducibles de su actividad, pues, salvo el gasto de Seguridad Social, el resto no aparecerá.

- Tampoco aparecerá habitualmente el valor y fecha de adquisición de las acciones que transmita en el ejercicio.

- Habitualmente las deducciones autonómicas son también de inclusión manual en el modelo de declaración.

La información objeto de esta colaboración no tiene carácter de asesoramiento a clientes y solo debe considerarse como facilitada a modo orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para cualquier asunto específico, se debe contactar con el asesor responsable.