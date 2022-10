Una comunidad de vecinos de Logroño pasará el invierno sin calefacción. Crónica Rocío Ruiz

En pleno centro de Logroño, una comunidad de vecinos ha decidido no poner en marcha la caldera comunitaria para calentar sus casas este invierno. La medida la han adoptado en junta de vecinos para evitar que se les dispare la cuota mensual durante los meses de invierno.

Con los precios actuales de la energía, el recibo de la comunidad se les dispararía a 500 euros mensuales y no todos los vecinos pueden afrontar esa cantidad tan elevada. Solución: no habrá calefacción central. Por ello, muchos de los propietarios del inmueble han comenzado a comprar otro tipo de aparatos para calentar sus viviendas como ha comprobado Rocío Ruiz, redactora de COPE Logroño.

La decisión, comunicada en un cartel en la puerta "No habrá calefacción este invierno", es el tema de conversación de los vecinos del inmueble en el que no solo hay viviendas familiares, también algunos negocios como una academía de inglés o un despacho de abogados. Uno de los trabajadores del despacho aseguraba a COPE que "puede que haya vecinos no paguen y los que a su vez están pagando pues no querrán poner lo de aquellos no van a pagar, con lo cual entiendo esta postura de que un 70 o un 80 por ciento haya tomado esta decisión".

Los vecinos tienen claro que este invierno van a usar muchas mantas y pijamas gordos.