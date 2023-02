Óscar Martínez, experto inmobiliario, nos explica cómo está el mercado del alquiler

Eso sí, es posible que a pesar de la medida, nuestro casero pueda subirnos el alquiler. Algo que Óscar Martínez nos explicaba que puede pasar perfectamente, "si el inquilino no dice nada, no pasa nada, pero si no protesta el propietario, lo puede hacer. Más de uno no pone pegas, pero tienen que estar los dos de acuerdo. Si no, no puedes subirlo más de ese 2%" apuntaba.

Por eso, insiste en que lo mejor que podemos hacer es tener una buena comunicación con el casero, que permita que se puedan negociar todos los flecos que puedan quedar sueltos. "Si eres un inquilino serio, tienes posibilidades de que el propietario te mantenga la renta, o te suba lo mínimo" contaba a COPE.