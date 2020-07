‘That’s all right (Mama)’, la canción con la que Elvis Presley pasó por negro y lo lanzó al estrellato

Se cumplen 66 años de la primera grabación original y ya profesional de Elvis Presley, ‘That’s all right (Mama)’.

En COPE.es recordamos esta efeméride del Rey del Rock con nuestra compañera de RockFm, Marta Vázquez, una experta y la que más sabe de la figura de Elvis Presley. Marta nos cuenta la historia de cómo fue la grabación de esta canción, uno de los grandes éxitos de Presley, y que fue el inicio de su gran carrera musical.

LOS INICIOS DE ELVIS PRESLEY EN LA MÚSICA

Nos cuenta Marta que ‘That's all right (Mama)’ “no fue la primera que Elvis hizo en los estudios de Sam Phillips, en esos Sun Records, porque ya en 1953 con la excusa de hacerle un regalo a su madre hizo su primera grabación”.

“En 1954 se volvió a dejar caer por esos estudios, pero tampoco logró nada a nivel profesional. Lo que pasa es que la secretaria, Marion Keisker, se quedó con su con su -que fue la gran descubridora del Rey-. Marion le pregunto que qué tipo de música cantaba él y Elvis le dijo “yo canto todo tipo de música”; pero aún así Marion insistía, pero ¿cómo quién suenas? ; a lo que Presley respondió “no sueno como nadie”, y efectivamente tenía toda la razón. En ese momento, Marion Keisker apuntó: “ Elvis Presley, buen cantante de baladas, retener”. Y ahí quedó la cosa”, nos explica Marta.

Tras esta primera toma de contacto, “Elvis probó suerte en el mundo de la música, era muy tímido, le costó muchísimo armarse de valor y entrar en los estudios de Sam Philips y registrar su voz para ver cómo sonaba. Lo que pasó fue que el probó, siguió probando suerte, pero no pasaba ningún casting de los grupos de los que quería formar parte. Llegaron a decir que no tenía voz, que nunca llegaría a tener éxito como vocalista, y luego además está la frase esta de “mejor sigue con tu camión”, porque Elvis por entonces estaba trabajando como camionero, “mejor sigue ahí con tú con tu camión porque nunca te vas a ganar la vida como cantante”.

LA OPORTUNIDAD DE SAM PHIPLIPS

Tras probar durante varias ocasiones pero sin obtener el resultado esperado, pasado el tiempo “Sam Phillips rescató una balada que se llamaba ‘Without You’ y preguntó a Marion por “el chico ese que tuvimos alguna vez” y al que decidieron llamar para hacerle una grabación”.

“En ese momento Philips vio algo en él, no lo que estaba buscando porque siempre quería buscar a un blanco que cantara con la pasión y el sentimiento de un negro. Siempre le decía Marion si lograra esto ganaría millones de dólares. Hicieron las pruebas pero no salió bien del todo”.

“Aun así, Sam decidió apostar un poco más por Elvis y decidió llamar a Scotty Moore, guitarrista, y Bill Black, contrabajista, y empezar a hacer una ‘jam session’. Cuando ya estaba todo a punto de echarlo por la borda porque eso no funcionaba, no era fructífero para nada, entonces pasó algo que nadie esperaba”

“Esa grabación fue un 5 de julio de 1954 y empezó por la tarde. A altas horas de la noche decidieron tomar un descanso y Elvis empezó a improvisar con la guitarra interpretando un tema de finales de los cuarenta de Arthur Crudup llamado ‘That's all right’. ¿Qué pasó? Que el contrabajista Bill Black le siguió y empezaron a ‘hacer el tonto’ y también se sumó Scotty Moore”.

“Sam Philips que se la había quedado la puerta de la pecera entreabierta escuchó lo que estaba pasando ahí dentro y les preguntó que qué estaban haciendo, a lo que ellos respondieron ‘haciendo el tonto’.- Pero a Philips le gustaba lo que estaba escuchando y les pidió que volvieran a tocar. Y así fue cuando Sam Philips registró ‘That’s all right (Mama)’”.

¿QUÉ PASÓ TRAS LA GRABACIÓN DE ‘TAHT’S ALL RIGHT (MAMA)’?

Como nos sigue contando nuestra compañera de Rock Fm, “se dice que es la primera grabación oficial de la historia del rock and roll de la que se cumplen 66 años”.

“Después de ver el potencial de Elvis, Sam Philips lo llevó al DJ Dewey Phillips a su programa ‘Red, hot and blue’. Lo que ocurrió es que el DJ tuvo que poner la canción seguida todo el rato durante sus dos últimas horas de programa porque la gente no paraba de decir que qué era eso. Incluso llamaron a Dewey Philips para preguntarle qué dónde había estudiado, en qué escuela secundaria porque según donde estudiará eras blanco o negro y la gente daba por hecho que lo que estaba escuchando era la voz de un negro y no de Elvis Presley”.

“Sam Philips, por tanto, consiguió lo que tanto buscaba. Ese blanco que cantara con el sentimiento de un negro”.

LETRA DE LA CANCIÓN ‘THATS’A ALL RIGHT MAMA’

Well, that's alright, mama, that's alright for you

That's alright mama, just anyway you do

Well, that's alright, that's alright

That's alright now mama, anyway you do

Mama she done told me, papa done told me too

"Son, that gal you're foolin' with, she ain't

No good for you" but that's alright, that's alright

That's alright now mama, anyway you do

I'm leaving town, baby, I'm leaving town for sure

Well, then you won't be bothered with me hanging

'Round your door, well, that's alright, that's alright

That's alright now mama, anyway you do

