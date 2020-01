El cantante no acostumbra a dar su opinión sobre temas políticos, esto ha sorprendido. En una entrevista en El Mundo, el cantante mostró su opinión sobre Cataluña. “He vivido en Cataluña, amo Cataluña... y me asombra esa polarización tan extrema. Me duele Cataluña, pero también me duelen Chile, Bolivia o Venezuela...” asegura Bisbal. El cantante David Bisbal siempre ha mostrado su simpatía por el Fútbol Club Barcelona.