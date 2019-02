Así es "Joyful!", el primer espectáculo que mezcla gospel, soul, funky, R&B y Swingbeat

Tiempo de lectura: 1



El próximo 18 de marzo el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid recibirá "JOYFUL!", una novedosa producción musical que reúne a más de 20 músicos y cantantes en escena y que fusiona la fuerza de un concierto de góspel con una espectacular puesta en escena y una divertida dramaturgia.

"JOYFUL!" traza un recorrido a través de los distintos géneros que definen la música negra con un selecto repertorio que recopila temas tan reconocidos como los hitsRehab de Amy Winehouse o Crazy de Gnarls Barkley, los himnos góspel Let the River Run y Oh Happy Day, o algunos de los números pertenecientes a los célebres musicales Memphis o Sister Act.