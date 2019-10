"Ventajas de viajar en tren", un filme marciano y sobre la locura en Sitges

Jose Oliva

El cineasta donostiarra Aritz Moreno debuta en el Festival de Cine Fantástico de Sitges con "Ventajas de viajar en tren", "una película marciana y sobre la locura", que combina los géneros y que ya se sitúa según la crítica entre las favoritas a competición.

Para su debut en el largometraje, Moreno escogió una empresa casi imposible, como le advirtieron los productores, llevar a la gran pantalla la novela de culto homónima de Antonio Orejudo, llena de dobles juegos de espejos y de muñecas rusas.

Tras leer la novela, Moreno se sintió atraído por su "peculiaridad", por la estructura, que quiso mantener a toda costa, y por el despliegue de personajes a pesar de ser una novela muy corta.

El filme comienza con la editora Helga Pato regresando a Madrid tras haber dejado ingresado a su marido en un hospital psiquiátrico del norte de España.

En el vagón en el que viaja se encuentra a un desconocido que, con intención de amenizar el trayecto para ambos, propone a Helga contarle su vida. Este inesperado compañero se llama Ángel Sanagustín, un psiquiatra que trabaja en el mismo hospital en el que Helga ha dejado a su marido, y que se encarga de estudiar los trastornos de la personalidad a través de los relatos y los escritos de los pacientes.

Cuando Ángel pierde el tren en una de las paradas, la mujer duda sobre si echar un vistazo a los documentos que ha dejado abandonados en el vagón.

Para la adaptación, Moreno contó con la complicidad y ayuda del guionista Javier Gullón, que "ya había hecho un excelente trabajo" adaptando a José Saramago en "Enemy", de Dennis Villeneuve.

Es consciente el director de que esta película, que es "muy referencial", se ha desarrollado con total libertad y resulta "exigente para el espectador, porque finalmente no es para todo el público".

Moreno ha combinado con precisión de relojero el drama con momentos cómicos porque "la comedia es la mejor manera de tratar temas peliagudos, siempre tratados de manera elegante, pero justamente esa mezcla de géneros era lo que más me atraía de la película: que hubiera momentos en los que te ríes, al minuto siguiente se te congela la sonrisa, luego se convierte en un thriller y luego una cinta de terror".

Para su ópera prima, Aritz Moreno ha contado con un reparto en el que figuran Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Macarena García, Javier Godino, Javier Botet, Gilbert Melki, Ramón Barea, Alberto San Juan y Stéphanie Magnin.

Luis Tosar ha confesado que tenía "la ventaja de haber trabajado en un corto con Aritz; y tenía fe en él, nos entendimos bien y sabía que podía hacer un gran trabajo".

Sobre el guión, Tosar ha dicho que era "absolutamente majara" y en su favor ha dicho:" Está muy fuera de lo que se ve, pues nos hemos acostumbrado en el cine español a hacer historias a la carta, y la gente no es así, buscan y a veces encuentran cosas como esta película que les ofrece algo muy novedoso, extraño y atractivo".

Ernesto Alterio ha coincidido con Tosar cuando ha dicho que al ver el guión se dio cuenta de que era "una propuesta diferente de por donde había transitado" en su carrera y que "nunca había visto una película así".

Con alma de "explorador", Alterio se lanzó a descubrir nuevos territorios y ha añadido: "De todos modos, el mundo de la locura no me es totalmente ajeno, porque se me va la olla fácilmente y conozco ese momento en el que imaginas una cosa y te acabas creyendo que es real" y, como su propio personaje dice, "la verosimilitud está sobrevalorada".

Mientras Alterio se documentó sobre la esquizofrenia y trató de entender qué es el delirio, Tosar, que piensa que "todos hemos tenido en mayor o menor medida, directa o indirectamente, un contacto con la locura", prefirió buscar "conexión con ciertos tonos del cine de Wes Anderson".

Belén Cuesta ha confirmado que "al leer el guión, quedas atrapado en la historia" y Macarena García, que tuvo conocimiento del proyecto por su amistad con Cuesta, ha definido "Ventajas de viajar en tren" como "una locura maravillosa", en la que pudo interpretar "una historia de amor muy peculiar" entre dos discapacitados físicos, que viven un encuentro romántico en París.