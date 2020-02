Una nueva grabación resucita el escándalo que salpica a Rosalía: "Es de clasista y cateto"

Rosalía sigue en el centro de la polémica. Dos semanas después de la polvareda que suscitaron unas comprometidas imágenes de la artista catalana participando en una fiesta con strippers junto a Dua Lipa, muchos de sus seguidores todavía discuten y debaten sobre si se trató de una grabación privada que no debería afectar a su popularidad o si la artista debió tener más cuidado para no caer en contradicciones con el mensaje feminista que propaga. Una nueva grabación ha resucitado de nuevo este asunto.

Tal como contó COPE el pasado 29 de enero, Rosalía salió de fiesta para celebrar el premio Grammy que acababa de ganar al al Mejor Disco Latino de Rock, Urbano o Alternativo por su álbum "El mal querer". La artista se impuso a los también nominados "X 100PRE" de Bad Bunny, "Oasis" de J Balvin y Bad Bunny, "Indestructible" de Flor De Toloache, y "Almadura" de iLe. Rosalía se mostró muy emocionada sobre el escenario y dio un discurso en el que combinó español, catalán e inglés. "Mil gracias. Y felicidades a todos los otros nominados. Realmente os admiro. Es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros", afirmó. Este premio no es uno más en la carrera exitosa de Rosalía puesto que se trata del galardón más importante que puede recibir un artista a lo largo de su carrera musical. Pocos españoles tienen la oportunidad de decir que han ganado un Grammy.

Fruto de esa alegría desbordada por el Grammy obtenido, Rosalía se marchó a un local junto a Dua Lipa y otros famosos cantantes. Aunque fue una celebración íntima, se filtró un vídeo en el que se veía a Rosalía junto a Dua Lipa en una situación algo inapropiada. La cantante británica aparecía en dicha grabación tirando billetes a bailarinas semidesnudas mientras Rosalía bailaba al lado y sonreía viendo la situación. En otro vídeo también aparecían los raperos Lizzo y Lil Nas X tirando dinero a las bailarinas.

Las imágenes provocaron estupefacción entre los seguidores de la artista catalana, que no entendían que Rosalía promueva mensajes feministas en sus canciones pero luego formen parte de una fiesta con mujeres que bailan con poca ropa a cambio de dinero. "Mujeres hablando del empoderamiento de la mujer y son las primeras en ver a otras mujeres como carne u objeto. Ellos serán muy ricos en dinero, pero esto refleja lo pobres que son con los seres humanos", señalaba uno. "No entienden que viven explotando a la mujer en ese ámbito y lo mas triste es que hay mujeres apoyando esto. Ahí se ve a Dua muy feliz tirando billetes y a la Rosalia", decía otro.

La polémica ha vuelto ahora a resurgir después de que una nueva grabación haya puesto en el centro de la polémica a Demi Lovato. Al igual que Rosalía y Dua Lipa, la cantante estadounidense celebró una fiesta post-SuperBowl (donde interpretó el himno nacional), donde en un momento se la ve dando dinero a una stripper. Tal como cuenta ABC, 'la escena ha desatado una ola de críticas, ya que Lovato se ha presentado como icono feminista en varias ocasiones, y ha lanzado canciones de claro mensaje feminista como 'Fall in Line', un dueto con Christina Aguilera que aboga por «el empoderamiento de todas las mujeres del mundo".

Demi Lovato making it rain at E11EVEN nightclub in Miami ���� pic.twitter.com/cpxU6iUZr4