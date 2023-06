The Cult descarga energía hard rock y nostalgia en el BBK Bilbao Music Legends

Juan José Gutiérrez

La banda británica The Cult ha descargado esta noche en la primera jornada del festival BBK Bilbao Music Legends toda su energía hard rock en un nostálgico viaje, a través de sus temas clásicos, a los discos que consagraron al grupo en los años 80.

Primera jornada del festival en la que las guitarras han tenido un protagonismo especial en las actuaciones principales, primero con el virtuoso exguitarrista de la banda alemana Scorpions, Uli Jon Roth, y después con los británicos The Cult, que han ejercido de cabezas de cartel.

La banda británica liderada por el cantante Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy se encuentra de gira para presentar su último disco, Under the midnight sun, publicado el pasado año y del que el público congregado en el Bilbao Arena ha escuchado temas como Vendeta X o Mirror.

Concierto con una alta carga de nostalgia que ha girado alrededor de los primeros trabajos del grupo, publicados a finales de los años ochenta y que encumbraron a The Cult, en especial Electric (1987), del que han sonado seis canciones, Love (1985) y Sonic temple (1989).

Rise, uno de los pocos temas no ochentero del repertorio que ha sonado en el festival, ha abierto al filo de la medianoche y con algo de retraso una actuación caracterizada por la energía que la banda ha transmitido con cada canción a un público que ha disfrutado de puro hard rock.

El Sung king ha servido para que los seguidores del grupo regresaran a 1989, al icónico disco Sonic temple, del que también ha sonado un extraordinario Sweet soul sister; y con King contrary man, sólido y vigoroso, al año 1987, cuando los británicos lanzaron al mercado Electric.

De ese disco también han sonado Lil devil, Aprodisiac jacket y Wild flower, no menos celebrados por los asistentes al festival que los temas del álbum Love que The Cult ha incluido en el concierto: Phoenix y, en especial, Rain" y She sells sanctuary que ha precedido a los inevitables bises.

Ese remate de la actuación ha contado con los enérgicos Peace dog y Love removal machine con los que The Cult se han despedido como leyendas de un público que ha disfrutado de la vigorosa e inconfundible voz de Ian Astbury y de la frenética guitarra de Billy Duffy.

El festival ha contado también con la guitarra del alemán Uli John Roth quien formó parte de los primeros Scorpions, hasta que abandonó la banda justo después de grabar ese clásico imperecedero que responde al título de Tokyo Tapes y que ha rememorado esta noche en el Bilbao Arena.

De ese primer disco en directo del grupo comandado por Klaus Meine y Rudolf Schenker, publicado en 1978, Uli John Roth ha tocado varios temas como All night long, con el que ha abierto su actuación, We'll burn the sky, In trance o Fly to the rainbow, en los que ha demostrado que sigue siendo un virtuoso de las seis cuerdas.

Antes de esas dos actuaciones, los asistentes han podido disfrutar con la voz de la estadounidense Nikki Hill, que ha ofrecido una buena dosis de rock, blues y soul bien arropada por su banda en la que han destacado sus dos guitarristas: Matt Hill y Laura Chavez.

Sin embargo, por encima de las guitarras, que en ocasiones han ocultado con su potencia la voz de Nikki Hill, lo que ha destacado ha sido la energía de la norteamericana en temas como Poisoning the well, Every time I see you I go wild, Don't be the sucker o Holler out loud.

Este sábado 24, el festival vizcaíno vive su segunda y última jornada en la que el cantante estadounidense Chris Isaak, con su inconfundible voz, encabeza el cartel musical en el que también tiene un protagonismo relevante la banda británica The Waterboys. EFE

