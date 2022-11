The Chemical Brothers y Vetusta Morla actuarán en el Mallorca Live 2023

The Chemical Brothers, Vetusta Morla y Peggy Gou lideran las primeras confirmaciones para la próxima edición del Mallorca Live Festival 2023, en un cartel que volverá a tener representación de músicos de Baleares.

La sexta edición de Mallorca Live Festival tendrá lugar del 18 al 20 de mayo de 2023, en el Antiguo Aquapark de Calvià.

El certamen musical traerá por primera vez a Baleares en vivo a los Chemical Brothers, historia viva de la música de baile de los 30 últimos años, ha informado la organización del festival en un comunicado.

El dúo de Manchester ha pasado de ser un respeto proyecto "underground" de música electrónica a ofrecer uno de los espectáculos en vivo más reconocidos y demandados del circuito. Los británicos encenderán la noche mallorquina con su espectáculo audiovisual y éxitos como "Hey Girl Hey Boy", "Galvanize" o "Got To Keep On".

Por su parte, Vetusta Morla, el grupo musical español de pop rock más importante de los últimos años, regresa al festival con su último disco, "Cable a Tierra", por el que recibieron tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos; y la DJ surcoreana Peggy Gou, una de las más aclamadas, volverá a ocupar un lugar destacado dentro del cartel de 2023.

El talento más joven y diverso estará representado por propuestas como las de Rusowsky, Yendry, Jimena Amarillo, Blanco Palamera, Ralphie Choo, Judeline y Ghouljaboy, entre otros. EFE

sll/mcm