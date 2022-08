'Takiño' Asaka, el profesor japonés que se 'enganchó' a la lengua gallega

Juan Rodil

Es conocido como el 'embajador' de la lengua y de la cultura gallegas en el Lejano Oriente y la persona que ha colocado a la tierra de Rosalía y Castelao en el imaginario de sus paisanos, que cada vez, posiblemente gracias a su labor a favor de las tradiciones de Galicia, visitan en mayor número esta tierra.

Lingüista y profesor japonés de Filología Románica en la Universidad de Tsudajuku, en Tokio, el caso es que Takekazu Asaka, 'Takiño' como le llaman cariñosamente sus amigos, se "enganchó" a la lengua gallega a mediados de los años setenta mientras realizaba en Madrid un curso de castellano.

Fue en la misma plaza de Cibeles donde cayó en manos de este profesor nipón el número cero de A Nosa Terra, un periódico de línea nacionalista que se estrenaba en los quioscos de forma gratuita y que a la postre seguiría comprando atraído por lo novedosa que le resultó la lengua gallega y también por su sonoridad, que previamente había escuchado hablar a dos compañeros del colegio mayor Santiago Apóstol.

Como el mismo 'Takiño' cuenta a Efe, la curiosidad lo llevó a visitar la redacción de A Nosa Terra, donde conoció y entabló amistad con el periodista vigués Xan Carballa, al mismo tiempo que su amor por el idioma gallego iba en aumento hasta el punto de llegar a comprar sus primeros libros de Editorial Galaxia también en esta lengua.

Cuando se le pregunta el porqué de esa atracción por la cultura y la lengua de Galicia, el profesor Asaka responde que "los japoneses somos budistas y sintoístas, mientras aquí sois cristianos, y aunque son religiones muy distintas todas comparten la misma alma".

Durante la conversación Takekazu Asaka hace también referencia a la afinidad que existe entre el Camino de Santiago y el Camino de Shikoku, una vía de peregrinación que recorre ochenta y ocho?? templos budistas alrededor de la isla japonesa del mismo nombre.

Su reciente visita a Santiago de Compostela responde a la presentación de las tres últimas obras que tradujo del gallego al japonés: 'La rosa de cien hojas' y 'Las Romerías de la Franqueira', ambas del poeta cambadés Ramón Cabanillas, y una 'Introducción a las Cantigas de Santa María', de Alfonso X el Sabio, esta última de mayor mérito si cabe dada la dificultad añadida que conlleva la lírica medieval.

Por si esto fuera poco para dar fe de su amor por lo gallego, Takekazu Asaka produjo el CD musical 'La rosa de cien hojas' con cuatro canciones de Ramón Cabanillas y una de Rosalía de Castro, interpretadas por la soprano Miho Haga y la pianista Rika Nishikawa.

Previamente, este lingüista ya se había atrevido con la traducción al japonés de las principales obras de Rosalía de Castro, entre ellas 'Follas novas' y 'Cantares gallegos', así como del título 'Os Eidos', de Uxío Novoneyra.

No es que no se atreva con Castelao, para lo que le persuaden sus amigos gallegos, pero reconoce con su imborrable sonrisa: "De momento no tengo tiempo, bastante trabajo he tenido con las Cantigas de Santa María".

Su última visita a Galicia ha tenido que esperar porque ni la pandemia del coronavirus ni la guerra en Ucrania se lo han puesto fácil para viajar hasta su segunda tierra, pero estos días se le puede ver integrado almorzando en sus 'recunchos' (recovecos) favoritos de Santiago de Compostela o uno se lo puede cruzar mientras callejea por el casco histórico de esta ciudad. Así es 'Takiño', "un galego máis", como él mismo asume.