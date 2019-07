Sting aterriza en Gerona para el festival de Cap de Roig

El artista británico actuará esta noche en el festival de Cap de Roig (Gerona) tras tener que cancelar seis conciertos por motivos de salud.

Sting reapareció sobre el escenario el pasado miércoles en Lyon (Francia) después de suspender varias actuaciones en Alemania, Bélgica y República Checa por una “infección viral de la garganta” según apunta la página web del cantante. En concreto, el artista canceló los conciertos que iban a tener lugar en Munich, en el festival Jazzopen de Stuttgart y en el Jardín del Castillo en Slavkov u Brna, en la República Checa. El exintegrante de “The Police” sufrió una fuerte gripe que, al parecer, se habría complicado mucho más de lo esperado.

Una vez cumplida su reaparición en Francia, se espera que actúe en los siguientes festivales: Calella de Palafrugell (Gerona, hoy), Vila Nova de Gaia (Portugal, domingo 21), Úbeda (Jaén, lunes 22) y Marbella (Málaga, martes 23).

En su último disco, titulado “My Songs”, Sting hace un repaso a los mejores éxitos de su carrera. El ganador de diecisiete permios Gammy reinterpreta canciones como 'Englishman in New York', 'Fields of gold', 'Shape of my heart', 'Every breath you take', 'Roxanne', 'Message in a bottle' y muchos más.