Stephen King se moja sobre la última temporada de 'La casa de Papel' y su opinión no deja indiferente a nadie

Ya es de sobra conocido que el escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, Stephen King, es uno de los mayores seguidores de ‘La casa de papel’.

En noviembre del año pasado el autor de novelas como 'It', 'El resplandor', 'Misery' o 'Cadena perpetua', se declaró fan de la serie española a través de su cuenta de Twitter, llegando incluso a animar a sus seguidores a ver la serie dirigida por el productor de televisión, escritor, creador de series, guionista y director de cine español, Alex Pina. “’La casa de papel’, en Netflix: Si te gustan los relatos de atracos, esta te va a encantar. Es una pasada. En castellano, con subtítulos en inglés o doblada”, escribió el escritor estadounidense.

MONEY HEIST, on Netflix: If you like heist capers, you're going to love this. It's a firecracker. In Spanish, with English subtitles, or dubbed. — Stephen King (@StephenKing) November 23, 2018

Un comentario que no pasó desapercibido por las redes sociales de la serie, que respondieron al escritor norteamericano dándole las gracias y haciéndole de paso alguna que otra pregunta. "Nos sentimos muy honrados. Por cierto, crees que El Profesor fue inspirado por uno de tus libros?".

Thank you @StephenKing, we’re honored. Btw, do you think El Profesor was inspired by any of your books? pic.twitter.com/g4cBthnoFx — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 23, 2018

Este seria el comienzo de una extraña relación entre Stephen King y 'La casa de papel', que continuaría en diciembre de 2018 cuando el escritor norteamericano daba a conocer sus personajes preferidos de la serie. "LA CASA DE PAPEL (también conocida como 'Money Heist'): Berlín tiene las mejores frases. Nairobi tiene el mejor pelo. En mi humilde opinión, claro".

LA CASE DE PAPEL (aka MONEY HEIST): Berlin has the best lines. Nairobi has the best hair.

IMHO, of course. — Stephen King (@StephenKing) December 7, 2018

No fue hasta el 23 de julio de este 2019 que Stephen King no volvía a realizar una publicación a través de la red social de Twitter relacionada con 'La casa de papel'. El escritor estadounidense quiso compartir en las redes los regalos proporcionados por los creadores de 'La casa de papel' con el siguiente mensaje: "¿Recuerdas MONEY HEIST, en Netflix? Genial, ¿verdad? Los chicos me enviaron un botín. En la temporada 2, estaré apoyando a Boston ... y a mi cómplice enmascarado, la cosa del mal".

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv — Stephen King (@StephenKing) July 23, 2019

Un tuit al que 'La casa de papel' respondió dándale la bienvenida a su nuevo miembro. "Es un honor darle la bienvenida a la pandilla, Boston. Esperamos que ambos disfruten la nueva temporada, porque esta vez, vamos aún más grande".

It’s an honor to welcome you to the gang, Boston. We hope you both enjoy the new season, because this time, we go even bigger. #LCDP3 pic.twitter.com/netK9MCM4d — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 23, 2019

Ahora, varias semanas después del estreno de la tercera parte de la serie, que se estrenó el pasado 19 de junio en la plataforma digital de Netflix, Stephen King ha vuelto ha pronunciarse sobre 'La casa de papel', esta vez para dar a conocer su opinión sobre la última temporada de la serie. "MONEY HEIST, también conocido como CASA DE PAPEL: la temporada actual supera a la primera. Es emocionante e hilarante", declaró Stephen King.