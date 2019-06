'Soul', lo nuevo de Pixar, llegará dentro de exactamente un año

En Pixar no existe el descanso, no hay parón que valga. Éxito tras éxito, la compañía fundada por Steve Jobs (sí, el mismo de Apple) saca películas una tras otra. Es más, según anuncian el desarrollo de una, están trabajando en dos o incluso tres más, intentando deslumbrar al personal no solo con una animación sublime sino con historias interesantes, emotivas y sorprendentes.

Aún no hemos podido ver 'Toy Story 4' con Woody, Buzz y todos sus amigos en la gran pantalla (y unos cuantos nuevos), y ya sabemos que no solo falta por llegar 'Onward' en 2020 sino que además, en junio, concretamente el 19, llegará también 'Soul'.

Así lo ha anunciado la propia Pixar a través de su perfil oficial de Twitter: “One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020.”

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM — Pixar (@Pixar) 19 de junio de 2019

Aún no hay tráiler pero sí se sabe que nos trasladará desde las calles de Nueva York hasta los lugres más sorprendentes del universo para responder a las preguntas más importantes de la vida. Es decir, será una historia original, ni previa ni secuela de sus mayores éxitos.

De lo que sí tenemos es tráiler de 'Onward', en la que Chris Pratt y Tom Holland ponen voz a sus personajes. Por fortuna, en español contamos con sus voces habituales: Guillermo Romero y Mario García, los cuales sinceramente esperamos que se mantengan hasta el final. El estreno está anunciado para el 6 de marzo de 2020.

Sí, tres meses antes de Soul, dos películas nuevas y originales en un año, algo nunca visto hasta ahora en Pixar.