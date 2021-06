Sindicatos piden la dimisión de la directora de la BNE por falta de personal

Los sindicatos se han concentrado este lunes frente a la Biblioteca Nacional (BNE) para pedir la dimisión de su directora, Ana Santos, a quien consideran responsable de la falta de personal y del "desprestigio" que aseguran que sufre la institución.

Un centenar de personas convocadas por las tres centrales sindicales con representación en la BNE -CSIF, CCOO y UGT- se han manifestado frente a la sede y han coreado gritos como "Ana Santos vete ya" y "El personal funcionario queremos que se nos reconozca nuestro trabajo".

Según UGT, la institución presentaba a finales de 2020 un déficit de empleados públicos para cubrir los puestos de trabajo ya que de los 509 puestos que tiene han de ser cubiertos con una plantilla de 243 funcionarios y 126 laborales, por lo que existen 140 vacantes.

"La gente se está marchando porque está muy presionada. No se cubren los puestos, cada vez se exige más y las personas no quieren venir porque hay mucho trabajo, mucha presión y no hay medios", ha indicado Mari Carmen Núñez, empleada pública de la BNE, que califica como "mala" la gestión de Ana Santos.

CSIF ha advertido de la "amenaza" de externalización de servicios propios de la Biblioteca Nacional y de la Administración así como del "deterioro de su imagen pública".

"Las consecuencias de esa gestión es que han externalizado hasta servicios prácticamente básicos de la Administración del Estado, como es el servicio de personal", ha dicho Jesús Rodríguez, representante de UGT en el comité de empresa de la BNE.

"La mejor solución es que dimita porque se niega a negociar un calendario laboral sin reconocer unos acuerdos previos como el convenio laboral. Quiere forzar que la mitad de las vacaciones sean en verano y no quiere reconocer que las jornadas laborales en algunas ocasiones son especiales", ha señalado Emilio Murcia, secretario general de CCOO en la BNE.

Para mañana martes está prevista una reunión del comité de empresa con el secretario general del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández, la directora y la Junta de Personal.