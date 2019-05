'Sicansíos', el error en Juego de Tronos por las pésimas condiciones de trabajo

Juego de Tronos, la serie del momento. Todas las miradas puestas en ella, los fans devorando cada capítulo, cada minuto, analizando todo y sacando teorías. Y, a pesar de ello, HBO España comete un gigantesco, tremendo, desproporcionado error: no dejar que sus actores de doblaje, personas de reconocido prestigio, trabajen en buenas condiciones.

En cine se suele decir que, a pesar de que tengas los mejores actores, al mejor director y los mejores efectos especiales, si el guion de tu producto no es bueno, tu producto no será bueno. Porque lo más importante es la historia, lo que quieres contar: contarla bien y, a poder ser, que sea buena.

Pues en doblaje pasa algo muy parecido. ¿Qué hace falta para doblar bien? Básicamente, tres cosas: un guion bien traducido y adaptado, buenos profesionales del doblaje y una buena sala de sonido con un buen técnico de mesa. Si además se puede tener la imagen de lo que vas a doblar, mejor que mejor. Pero se ve que HBO no piensa igual, que no le importa mucho que los profesionales del sector no trabajen en buenas condiciones, porque es la única forma de explicar el tremendo error de doblaje cometido en el capítulo 8x03.

Sin buscar desvelar demasiado: un personaje dice en un momento dado “she can't see us”, en español, “ella no puede vernos”. Lo que sería tan fácil con el guion delante y la imagen para asegurarnos de que todo está correcto, se convierte en un trabajo infernal con las condiciones que impone HBO. Y así, “ella no puede vernos” se convierte en un absurdo “sicansíos”:

���� SHE CAN'T SEE US

���� SHE CAN'T SEE US

���� SHE CAN'T SEE US

���� SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7 — Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) 30 de abril de 2019

Y lo de HBO no lo decimos por acusar a alguien, la prueba esta aquí, minuto 7:20, explicado por los mismísimos Eduardo Bosch (Jon Nieve) y María Blanco (Daenerys Targaryen):

no es porque estuviera oscuro el capítulo, es q literalmente no veian nada porque los de hbo no les dejan ver las imágenes para que no hagan spoiler, aqui lo explican https://t.co/TFqBpbYSt5 @HacheDoblaje si vas a decir algo no te cebes con ellos que no es culpa suya pobrecicos — Shiru_3520 (@ShiruTheHuman) 1 de mayo de 2019

Eso es: HBO solo les deja la forma de onda (menos mal) para que se imagen lo que pasa en la imagen. Y ahora la clave: el actor de doblaje dobla mejor si puede ver los ojos del actor original, son los ojos los que realmente transmite lo que los actores dicen. Pero si no solo no puede ver los ojos sino que además no puede ver NADA, el caos es enorme.

Por ello lo suyo sería que no solo HBO, cualquier empresa que quiera doblar un producto, garantice a los profesionales del doblaje las condiciones óptimas para doblarlo, de esta forma se evitarán fallos tan raros y absurdos como el ya mítico 'sincansíos' que, esperemos, lo solucionen en algún momento con un 'retake', es decir, volviendo a grabar esa palabra en concreto.