Sherlock Holmes, un músical con el que Conan Doyle estaría "muy satisfecho"

Inmaculada Tapia

El mítico personaje de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, aterriza en forma de musical en la Gran Vía, interpretado por Daniel Diges, con su lupa, su pipa y su mente privilegiada, en una función "divertida" con la que su autor estaría "muy satisfecho".

Así lo ha expresado en una entrevista con Efe Iván Macías, compositor de la música y del libreto original de "¿Quien mató a Sherlock Holmes?" junto a Félix Amador, ambos creadores de éxitos como "El Médico", la versión musical basada en libro de Noah Gordon.

"Conan Doyle estaría muy satisfecho con esta adaptación", ha asegurado Macías (Moguer, 1982), quien ha resaltado el estudio que han realizado de toda la obra del escritor británico para armar un espectáculo sobre el icónico personaje, que se podrá ver en el Teatro EDP Gran Vía del 2 de diciembre al 17 de enero.

"Teníamos en mente hacer este musical más adelante, pero el confinamiento nos obligó a reinventarnos y a trabajar en él", ha explicado, además de resaltar que se trata de una obra en la que han invertido "muchas horas de investigación".

El resultado ha sido una "fantasía" sobre la década de finales del siglo XIX, momento en el que se crea el personaje, un investigador que "levanta pasiones" con un texto "fiel" a los escritos del autor con el que "hemos querido meternos en el alma de los personajes".

Una función en la que el personaje principal hace gala de su inteligencia, sus manías, "los detalles que todos conocemos, aunque desde la primera nota del piano se descubre al ser humano" hasta dar con el código oculto del personaje en cada palabra.

El musical transcurre en el Londres victoriano, donde un misterioso personaje envía invitaciones al entorno de Holmes con intrigantes mensajes para que acudan a una reunión nocturna en una mansión.

Allí se encuentran los personajes habituales de las novelas como el Dr. Watson, Irene Norton, la única mujer que le venció, James Moriarty y la misteriosa Mrs. Roberts, además del anfitrión y el propio detective que descubrirá que va a ser asesinado.

Daniel Diges, interprete de musicales como "Los Miserables" o "El Médico", da vida a Sherlock Holmes. "Es único", ha dicho Macías sobre el cantante.

"Era un reto importante meterme en la piel de un personaje de este estilo", ha explicado Diges, para el que ha tenido que estudiar mucho texto escrito, además de los números musicales con coreografías "muy divertidas y una canción escrita para mi que es una obra de arte".

Un personaje que ha creado después de leer y ver muchas películas sobre el personaje. "Me tranquilizó mucho ver que cada actor hacía lo que le daba la gana", ha comentado divertido. "Unos se lo llevan a la comedia, otros al drama", un panorama muy diverso que le ha permitido crear su "Sherlock Diges. Me lo he llevado a un registro donde el personaje vibra".

A partir de ahí, Diges construye un Holmes con un toque estilístico muy parecido en todas sus apariciones: "estirado, siempre con su pipa, un poco sociópata, pero bien integrado, que no sonríe mucho, hasta con un poso de Asperger".

Un musical que vuela hacia el "binomio" de la música americana e inglesa, ha explcado Iván Macías, en el que se escucha "swing" de los años veinte del siglo XX. "Nos hemos ido al puro Broadway, para que se luzcan las voces maravillosas de los intérpretes".

El músico ha señalado que un musical en tiempos de pandemia viene a confirmar que "la gente quiere normalidad", manteniendo las medidas de restricción recomendadas por las autoridades sanitarias. "El público quiere teatro y tenemos que darle una cultura de calidad".

"La cultura tiene que sobrevivir", y ha añadido que las ayudas de las instituciones son pocas, a las que reclama un mayor apoyo, además de recordar que la seguridad para el público en los teatros se ha demostrado efectiva.

"Donde también es necesario proteger al equipo artístico, por lo nosotros hacemos test de antígenos diarios para crear un entorno seguro".

En un momento como este me siento "un privilegiado y muy orgulloso de estar en la Gran Vía", ha concluido Daniel Diges.