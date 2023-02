Seminci busca dirección con al menos cinco años de experiencia internacional

Al menos cinco años de experiencia en la dirección o coordinación de festivales de carácter internacional deberán acreditar los aspirantes a la dirección artística de la Semana de Cine de Valladolid (Seminci), de acuerdo con las bases de la convocatoria publicada este martes.

Los candidatos deberán presentar además un proyecto de dirección, gestión y administración para un festival que busca sustituto al anterior director, Javier Angulo, y que celebrará su 68ª edición del 21 al 28 de octubre próximos con India como país invitado.

El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá del 22 de febrero al 13 de marzo, por lo que es posible que la Seminci conozca al nuevo director/a a finales de marzo o principios de abril, es decir seis meses antes de la próxima edición.

No obstante esta vacante en la dirección del festival, su organización no ha sufrido merma debido no sólo a la gestión permanente para la llegada de contenidos y confección de las principales secciones competitivas, sino a la permanente dedicación de su equipo, han informado a EFE fuentes de Seminci.

Javier Angulo, que el pasado 21 de diciembre anunció su renuncia después de quince ediciones (2008-2022), se comprometió a seguir trabajando a la espera de entregar a la nueva dirección todo el trabajo realizado para la próxima edición.

Al frente de varios miembros del comité de selección, que ya han visitado otros certámenes para la búsqueda de contenidos e invitados, Angulo se encuentra estos días en Berlín con motivo de la celebración de su festival de cine (Berlinale).