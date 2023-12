La segunda edición del concurso de guiones CIMA 10 ya tiene ganadores

Ocho estudiantes españoles de entre 16 y 23 años se han convertido en los ganadores de la segunda edición del concurso 'CIMA 10', promovido por la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) y Prime Vídeo, para cortometrajes cuyo objetivo sea fomentar la igualdad en la industria audiovisual.

En la categoría de premios 'Centros especializados en formación audiovisual' han sido galardonados los trabajos de Victoria Ciges Luna '¿Què va a ser de ma mare?'; Claudia Sierra con 'Tras la montaña Taishan', Isabela Gómez con 'No es gran cosa', y Ainhoa Alarcón por 'A mí no me ha hecho nada'.

Asimismo, en la categoría de 'Centros no especializados en formación audiovisual' han ganado Isabel Vega y Nacho Vargas por 'Nosotras'; Julia Marín Cascajero por 'Café encubierto', María Valenzuela con 'Tocada y hundida', y Amaro Seoane por su guión 'Laboris'.

Obtienen mención especial los guiones 'Poma maura', de Sara Martínez Doménech y 'Señoras', de Mar García Ortiz, Sheila Harold y Manuel Jesús Pardo de la Rosa.

Cada uno de los ganadores recibirá una dotación de 800 euros en metálico y 2.000 euros para la producción de sus cortometrajes para la que contarán con la ayuda de una asesoría de producción y de supervisión de guión por cineastas profesionales de CIMA.

Para esta convocatoria se han presentado casi 200 guiones de jóvenes procedentes de 21 provincias españolas, los ocho ganadores de esta edición podrán ver sus trabajos terminados en la plataforma de Prime Vídeo y en la Web de CIMA.