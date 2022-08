Santiago Loza, Di Tella y Lee Chang-dong presentarán filmes en Zabaltegi

Los últimos trabajos de los argentinos Santiago Loza, Andrés Di Tella y Laura Citarella, la boliviana Natalia López Gallardo y el chileno Diego Céspedes formarán parte de la sección Zabaltegi del próximo Festival de San Sebastián, que incluirá también filmes de Ruth Beckermanndel, Lee Chang-dong y Peter Strickland.

Esta sección del Zinemaldia que no exige limitaciones de estilo ni de tiempo en los filmes incluirá una selección de 13 largometrajes, ocho cortos y un mediometraje, que en su mayor parte proceden de los festivales de Berlín, Cannes, Jeonju, Locarno, Rotterdam, Sundance y Venecia, entre otros, según ha informado el festival este miércoles en un comunicado.

Tras presentar distintos proyectos en Cine en Construcción, en el Foro de Coproducción y participar en Horizontes Latinos, Santiago Loza (Córdoba, 1971) regresará al festival donostiarra con el estreno del largometraje "Amigas".

El también argentino Andrés Di Tella (Buenos Aires, 1958) volverá a la sección en la que ya presentó "327 cuadernos" (2015) y "Ficción Privada" (2019) con "Diarios", una serie de piezas breves estrenadas en la última edición del festival BAFICI.

"Trenque Lauquen" es el nuevo trabajo de Laura Citarella (La Plata, 1981), una película que participará en la sección Orizzonti de Venecia y cuyo punto de partida es la misteriosa desaparición de una mujer.

La boliviana Natalia López Gallardo (La Paz, 1980) debutará como directora con "Manto de gemas", que explora la violencia del crimen organizado en México y que obtuvo el Premio del Jurado en la última Berlinale, mientras el chileno Diego Céspedes presentará su nuevo corto, "Las criaturas que se derriten bajo el sol", que fue programado en la Semana de la Crítica de Cannes.

Un acercamiento contemporáneo a la novela erótica "Josefine Mutzenbacher" (1906) es la propuesta de la austríaca Ruth Beckermann (Viena, 1952) en su nuevo largometraje, "Mutzenbacher", que se alzó con el premio a la mejor película en la sección Encounters de la Berlinale.

El noruego Anders Emblem (1985) participará en Zabaltegi con su segundo trabajo, "A Human Position", el retrato de una periodista que descubre una injusticia que le hace examinar su vida personal desde un nuevo prisma.

Codirectores de documentales musicales sobre Björk, Jack White y Blur, los británicos Dylan Southern y Will Lovelace acudirán con "Meet in the Bathroom" a Zabaltegi, en la que también estarán la israelí Ann Oren (1979) con su primer largometraje de ficción, "Piaffe", y el francés Thomas Salvador con "La montagne", que exhibió en la Quincena de Realizadores de Cannes.

El suizo Cyril Schäublin (1984) acude con "Unrueh/Unrest" con la que obtuvo el Premio a la mejor dirección en la sección Encounters de la Berlinale y el Premio a la mejor película en el Festival de Jeonju.

Tras su paso por la Sección Oficial con "In Fabric" (2018) y por Zabaltegi con "Cold Meridian", el británico Peter Strickland regresa a esta última sección con un nuevo corto, "Blank Narcissus (Passion on the Swap)".

El realizador islandés Hlynur Palmason (1984) presentará en esta sección del Zinemaldia, por una parte, su tercer largometraje, "GodlLand", estrenado en Un Certain Regard de Cannes, y por otra el cortometraje "Nest", proveniente de Berlinale Special.

El realizador chino Bi Gan (1989) regresa a la sección con "A Short Story", que pasó por la Sección Oficial de cortometrajes del Festival de Cannes, y los directores Erik Shirai (Chicago, 1984) y Masako Tsumura acuden con "Nowhere To Go But Everywhere" mientras Takayuki Fukata presenta el mediometraje "Itchan and Satchsn".

Autor de los filmes "Poetry" (Perlak, 2010) o "Burning", Lee Chang-dong presentará el corto "Heartbeat", que sigue a un niño de 8 años que escapa del colegio porque teme que su madre, que sufre una depresión, pueda suicidarse mientras está sola en casa.

Zabaltegi incluye además los títulos ya anunciados "El agua", de Elena López Riera; "Cerdita", de Carlota Pereda, y dos cortometrajes del programa Kimuak, "Hirugarren Koadenoa/El tercer cuaderno", de Lur Olaizola, y "Cuerdas", de Etíblaiz Urresola.