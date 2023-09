"¡Salta!" llega a los cines con una historia de viajes en el tiempo y amor fraternal

Silvia García Herráez

Un agujero de gusano, viajes en el tiempo y el amor de dos hermanos son las bases de la ópera prima de Olga Osorio, "¡Salta!", una "buddy movie" (película de amigos) con Marta Nieto y Tamar Novas que llega este viernes a los cines y que reflexiona sobre la importancia de aprovechar lo que tenemos.

"¿Qué pasaría si tu hermano no estuviera contigo?". Esa fue la cuestión que se planteó la directora y guionista de la cinta, que quiso reflexionar sobre lo que veía bajo su propio techo, con sus hijos, y llevarlo al "extremo".

"La película habla de esa idea - destaca a EFE la actriz Marta Nieto, que interpreta a una amiga del Óscar adulto-que cuando tienes a la familia cerca te estás peleando con ellos y cuando no los tienes los echas de menos. Hay que aprender a valorar lo que tienes en cada momento", apostilla.

"¡Salta!", que en un principio iba a llamarse "Un pasado por delante", pero debido a razones comerciales se cambió, propone varios viajes en el tiempo.

El primero en 1989, donde dos hermanos muy distintos entre sí, Óscar (Rubén Fulgencio) y Teo (Mario Santos) de 13 y 10 años respectivamente, tienen que lidiar, cada uno a su manera con la desaparición de su madre, una prometedora científica obsesionada con los agujeros de gusano.

Es el hermano mayor, Óscar, quien se obsesiona con que su madre está perdida en uno de estos agujeros, pero será Teo quien lo encuentre y aterrice en 2022, tal y como es con sus diez años, para encontrarse con un Óscar (Tamar Novas) de 40 al que la vida no ha tratado nada bien.

Novas confiesa que lo que le encantó del proyecto fue que cuando leyó el guion le recordó a las películas que él solía ver de pequeño: "Cuando leí el guion, me avivó muchas cosas. Es un tipo de película de esas que me hicieron amar el cine, me recordaba a las de Spielberg, con ese toque de comedia, nostalgia y aventura. Entonces dije que tenía que estar sí o sí dentro del proyecto", afirma.

Lo mismo le ocurrió a Nieto, quien confiesa que la directora ha hecho un "bonito homenaje al cine dentro del cine", y lo que le animó a subirse a este barco fue "la posibilidad de poder interpretar a una mujer que está bien, a gusto con su vida y que aportara luz a la trama".

Además de los viajes en el tiempo, la película también tiene algunos guiños para los amantes de la física cuántica, las matemáticas y los descubrimientos científicos.

Para Novas, meterse en la piel de un científico fue "toda una experiencia". "Es verdad que teníamos muchos asesores, José Edelstein (divulgador científico) nos ayudó con el tema de las pizarras y Óscar, el hijo de Olga con el tema de los cubos de Rubick. Lo pasé en grande", reconoce.

El germen de "¡Salta!", se encuentra en el cortometraje "Einstein-Rosen" que Osorio rodó con sus hijos, que casualmente se llaman como los protagonistas de la cinta y que obtuvo un gran éxito nacional e internacional, participando en más de 240 festivales del mundo, y premiado en muchos de ellos.

La película está hecha para "dos niveles", una para los adultos, "que van a entender todas esas referencias y pildoritas de los 80 y les va a llevar a la nostalgia" y otra para los niños "por las aventuras que viven los protagonistas", explica la realizadora.

El objetivo "es que al salir del cine ambas generaciones establezcan un diálogo sobre un montón de temas que a mí me parecen importantes", concluye.