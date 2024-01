Sale a subasta por 4,5 millones de euros la casa del poeta Vicente Aleixandre

Velintonia, la que fuera casa madrileña del Nobel 1977 de Literatura, el poeta Vicente Aleixandre, pasará a manos de quien pague al menos los 4,5 millones de euros del precio base en que es ofrecida en una subasta judicial pública que los defensores de este patrimonio consideran "una aberración".

Se trata de un procedimiento tramitado por un juzgado de Madrid para subastar el inmueble en un plazo de veinte días, una vez que el edicto ha salido en el BOE.

Según la información del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), la vivienda, en el número 3 de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio de Vallehermoso del distrito de Chamberí, es una edificación de 630 metros cuadrados (m²) en tres plantas construida en 1930 sobre una parcela de 799 metros cuadrados (m²).

Pero más allá de los datos, se trata de la casa donde vivió casi toda su vida Aleixandre, en la llamada antes calle Velintonia, por la que donde pasaron vates de la Generación del 27 como Dámaso Alonso, Gerardo Diego o Rafael Alberti, Carlos Bousoño, José Luis Cano, José Hierro y muchos otros.

Aunque muchas gestiones se hicieron durante años para que la casa fuese declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y quedase así protegida, no ha sido así y ahora, como considera la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA), el inmueble queda desprotegido porque su nivel de protección es el de Bien de Interés Patrimonial (BIP) y así no pueden pujar en subasta las administraciones.

"No han hecho nada porque es una decisión política totalmente torticera", ha dicho a EFE el presidente de la AVAA, Alejandro Sanz, quien cree que los políticos "están más interesados en acudir a una alfombra roja y hacerse fotos en un 'photocall' que salvar un patrimonio de todos los españoles".

"La cultura no es ir a los Goya, no es ir a los premios Feroz; es salvar nuestro patrimonio histórico y cultural. Esa también forma parte de nuestra cultura y eso es lo que no hacen", ha dicho Alejandro Sanz sobre los políticos que no han conseguido proteger la casa de Aleixandre.

En junio de 2022, la Comunidad de Madrid declaró Bien de Interés Patrimonial (BIP) la casa del poeta como "valor simbólico" por haber sido la vivienda de Aleixandre y por acoger reuniones y tertulias culturales con la asistencia de autores diversos.

Lo que sí declaró BIC la Comunidad de Madrid a finales de 2022 es el archivo personal de Aleixandre "por su importancia cultural e histórica y por el valor bibliográfico y archivístico del conjunto documental".

Este mediodía, Alejandro Sanz, de la AVAA, ha lamentado que haya habido "lamentables directores generales de patrimonio, lamentables consejeros y lamentables ministros de Cultura que no han trabajado por conseguir esa protección" de la vivienda de Aleixandre que "podrá quedar convertida en clínica dental, en una residencia de ancianos o en un colegio mayor".

Según Sanz, el propietario nuevo del inmueble "puede hacer lo que quiera conservando una serie de espacios interiores", ya que la "aberración ignominiosa" permitirá, por ejemplo, que el dormitorio de Aleixandre, "en el que concibió la mayor parte de su obra pueda acabar convertido en cualquier cosa".

El presidente de la AVAA, que explica cómo la asociación lleva casi tres décadas "intentando defender esa casa que es patrimonio de todos los españoles", afirma que "la cultura es la cultura de todos y no tiene que tener ideología".

"En esa casa, Aleixandre recibía gente de izquierdas como podría ser Pablo Neruda o podría ser Rafael Alberti y a gente más conservadora como Gerardo Diego o Leopoldo Panero, porque al final lo que les unía era la poesía y la amistad", ha dicho Sanz.

Y añade que "eso es lo que queremos preservar de Velintonia; su espíritu abierto y tolerante; pero nuestros políticos quieren ideologizar todo, todos los espacios, y ahí está el problema".

Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura en 1977, nació en Sevilla en 1898 y falleció en Madrid en 1984. EFE

