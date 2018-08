¿Sabías que el Festival de Cine de Venecia es el más antiguo del mundo?

Para conocer de cerca este festival, tengamos presentes estas claves:

- Es el festival de cine más antiguo del mundo porque su primera edición se realizó en 1932. Su impulsor fue Giuseppe Volpi, que en ese momento dirigía la Bienal de Arquitectura. Por este motivo se decidió dar el nombre de “Coppa Volpi”, el premio para los mejores actores, en su honor. La primera película que se proyectó en el festival fue 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Rouben Mamoulian'. Ya desde ese primer estreno se decidió organizar un gran baile de gala en la terraza del Excelsior. Desde entonces el festival tiene lugar en este emblemático hotel, aunque en 1937 se inauguró el nuevo Palacio del Cine para la exhibición. En aquella primera edición, el público decidió premiar mediante lo más parecido a una votación popular la película 'El camino de la vida de Nikolaj Ekk', que recibió el premio al mejor film. También decidieron que 'Viva la libertad de René Clair', era la película más divertida que se proyectó en esa primera edición del Festival. No hubo más premios. En 1936 se nombró por primera vez a un Jurado Internacional. Las presiones políticas se hicieron notar especialmente en la edición de 1938. Aquel año ganó 'Olympia de Leni Riefenshtal', una película con intención propagandista en la que subrayaban las bondades de la Alemania de Hitler. Esta maniobra política provocó que el cine americano dejara de participar en esa primera etapa histórica del Festival. Al término de la Segunda Guerra Mundial, todo volvió a reconducirse.

Ya desde su primera edición el éxito del festival fue rotundo y se convirtió en un encuentro de moda al que todos querían acudir. Durante los años 50 y 60, el festival se confirmó definitivamente como cita mundial de obras maestras del cine y en los últimos años se reúnen en Venecia actores y directores de fama internacional y también muchos otros personajes del mundo del espectáculo.

- Tiene lugar en la isla de Lido, que se encuentra frente a Venecia, y que es conocida sobre todo por sus playas,que separan la bahía de Venecia del Mar Adriatico. De hecho se denomina a esta isla como “la playa de Venecia”. Hasta el próximo 8 de Septiembre convertirán a la ciudad en el epicentro de todos los aficionados al séptimo arte.

- Se trata de un festival considerado de categoría "A" , según la denominación que utiliza la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. En esta misma categoría están incluidos los festivales de Berlín, Cannes y San Sebastián, entre otros.

- En los días de la Exhibición, Venecia se llena de turistas, periodistas y aficionados al cine. Por eso, si se quiere visitar la ciudad en estos días , es necesario reservar con mucha antelación y los precios se disparan.

¿Qué se verá en esta edición?

Géneros tradicionales como el 'western' y el 'thriller' centran la 75ª edición que se inaugura mañana con la película 'El primer hombre' ( First Man), una mirada a la vida del primer astronauta que piso la Luna, Neil Armstrong, al que interpreta Ryan Gosling. Veremos también las nuevas películas de Damien Chazelle, los hermanos Coen o Luca Gudagnino. Hay gran expectación por conocer la película que Orson Welles dejó sin acabar o si triunfará o no el actor Bradley Cooper en su papel de director. Entre las 21 películas que se disputarán el León de Oro estará también "The Ballad of Buster Scruggs", la antología del western en seis partes dirigida por los Coen, con James Franco.