Rosalía publica la canción 'Dolerme' durante el confinamiento

La artista Rosalía ha publicado este martes la canción 'Dolerme', que ha colgado en sus redes sociales acompañada de una ilustración en imagen fija, ha informado la discográfica Sony Music.

Con un inicio acústico al que se van sumando bases electrónicas, este 'Dolerme' supone un nuevo tema de la artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

El estribillo de la canción reza 'Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para saber si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme'.