Rosalía enloquece la gala de los Grammy y levanta pasiones con su flamenco sobre el escenario

Rosalía llevó hoy el flamenco hasta el escenario de los Grammy, la gran celebración mundial de la música, con una actuación que combinó su gusto por las raíces españolas con su interés por la fusión urbana.

"La inspiración principal es el flamenco", había adelantado a Efe la cantante española en la alfombra previa de los Grammy.

"Entonces, para mí es algo a celebrar que podamos hacer una actuación con músicos que vienen de España, que son flamencos, con una coreografía inspirada en el flamenco... Tengo muchas ganas", añadió.

Rosalía, que había ganado antes de actuar en directo el primer Grammy de su carrera, se presentó en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un conjunto blanco y en medio de un juego de espejos para abordar la flamenca y muy reciente "Juro que".

Palmas y guitarras flamencas acompañaron este primer tema más sosegado de Rosalía antes de que se arrancara con un tramo de enérgica coreografía y diseñado con trucos de blancos y negros, de sombras y luces.

