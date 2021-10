Rosalía: acusación de apropiación cultural, el día que plantó a Madonna y el hechizo a Miguel Ángel Silvestre

'Rosalía is comming' es la frase más escrita en las redes sociales en los últimos días. Así es desde que Rosalía publicara un vídeo en las redes sociales adelantando la que es su primera canción en solitario desde mayo de 2020.

Aunque la artista no da mucha más información de si se trata de un nuevo álbum, lo cierto es que los millones de seguidores están ansiosos de conocer el nuevo trabajo deLa Rosalía.

Rosalía o La Rosalía, ha revolucionado el mundo de la música, irrumpiendo en él como torbellino arrasando con cada una de sus canciones. La cantante y compositora de 'Malamente'o'Con altura'alcanzó la fama mundial en un abrir y cerrar de ojos; y se cuentan por millones sus seguidores sin olvidarnos, que también los hay, sus detractores.

Tras publicar su primer álbum 'Los Ángeles' en 2017 junto a Raül Refree con el que se dio a conocer y cosechó sus primeros triunfos y nominaciones a los Grammy, fue en 2018 cuando 'destrozó' todos los números al publicar su primer álbum en solitario 'El mal querer'.

Tres son los años que han pasado desde aquel lanzamiento, un disco con el que la cantante catalana ganó dos Grammy Latino, 1 Grammy, disco de platino... y un largo etcétera.

Desde ese instante empezaría el furor por Rosalía y el nacimiento de una nueva estrella musical que ha creado una imagen y un estilo con un sello y personalidad totalmente distinta y atractiva a lo que estábamos acostumbrados.

ACUSADA DE APROPIACIÓN CULTURAL

Sin embargo, su éxito no ha sido un camino de rosas y en sus inicios se vio envuelta en una polémica que no dejó indiferente a nadie y de la que todo el mundo opinaba.

Cuando publicó 'El mal querer' y su primer sencillo 'Malamente', Rosalía fue acusada de apropiación cultural. ¿Por qué? Porque tanto en su primer álbum como en este segundo, la artista catalana realiza una fusión del flamenco con otros géneros, en lo que se llamó el nuevo flamenco o flamenco pop.

Realmente se acusaba a Rosalía de utilizar la simbología y la música gitana sin pertenecer a esta etnia. Como sabemos Rosalía Vila Tobella nació en San Cugat del Vallés, Barcelona, hace 29 años sin raíces gitanas. Además, es una gran amante del flamenco desde que cuando era pequeña quedara fascinada al escuchar a Camarón de la Isla y fiel seguidora de Enrique Morente. Y tras sus estudios en la escuela Superior de Música de Cataluña bajo las órdenes de Chiquide la Línea pudo profundizar y embeberse del flamenco.

Sin embargo, la reina de la música urbana española no paraba de recibir golpes, críticas y quejas -sobre todo de cierto colectivo- por supuestamente querer hacer suyo un género que no le correspondía.

Muestra de ello es el intenso debate que se abrió en nuestro país entorno a esta polémica, pues no había día que no se hablara de Rosalía e incluso se cuestionaran sus interpretaciones. Y hubo, también, quien no perdió tiempo y aprovechó la ocasión para echar más leña al fuego como el caso de Noelia Cortés, la gitana que en Twitter acusaba a la cantante de apropiarse de algo que no le pertenece.

? me lanzo a explicar poco a poco el antigitanismo tan feo y evidente de todo lo relacionado con Rosalía ?

Finalmente, meses más tarde Rosalía respondía a estas acusaciones reconociendo que “la apropiación cultural es un tema de privilegio” y aseguraba que la inspiración flamenca siempre va a estar en sus trabajos "en mayor o menor medida" pero siempre sin miedo a innovar.

Por último, tabién señalaba que "Todo lo que estoy viviendo es una bendición y porque Dios lo quiere, pero también por el trabajo que hago"

PLANTÓN A MADONNA EN SU CUMPLEAÑOS

En el 2019, Madonna se encontraba promocionando el lanzamiento de su álbum 'Madame X'. Por eso, la artista concedía una entrevista a ‘El Mundo’ en la que desvelaba el desencuentro que había tenido con Rosalía cuando todavía no era conocida a nivel mundial.

Durante la entrevista, el periodista le pregunta por Rosalía, qué opinión tiene de ella. Es en ese momento cuando la Reina del Pop revela que quiso contratarla para que actuara en su cumpleaños en el 2018.

Contaba Madonna que “la descubrí hace más de un año e hice todo lo posible para que viniera a Marruecos en mi cumpleaños [16 de agosto] y actuara para mí. En ese momento nadie sabía quién era, pensaba que yo era la única persona que la conocía [fuera de España] y pensaba: "Oh, descubrí a alguien que nadie conoce". Me dije: "Voy a conseguir que venga". Pero todo se complicó mucho”.

Y a continuación sigue relatando cómo fue la negociación con la catalana “cuando ella y yo empezamos a hablar se trataba de una transacción simple y lo único que necesitaba era a su guitarrista y a algunos palmeros; iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño. Entonces apareció un mánager, y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero, y luego eran 36 personas y yo estaba como "espera, espera, ¿qué?". Así que no vino”.

Aunque finalmente el encuentro Madonna-Rosalía no llegó a producirse tras “complicarse” las negociaciones entre ambas artistas y admitir que “no tuve noticias de ella durante un tiempo”; la estadounidense mostraba su satisfacción al comprobar que aquella artista que había descubierto antes que nadie “de repente se convirtió en una gran estrella y me decía: "Sí, yo tenía razón".

Eso sí, la estadounidense no reparó en elogiar a Rosalía confesando su admiración hacia ella: “La amo. Es increíble de verdad. La admiro porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma. Me gusta. Hay algo especial en ella. Es única porque, en primer lugar, es una cantante de flamenco fantástica. Y eso lo aprecio”.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE, HECHIZADO

No hay nada más que echar un vistazo a Instagram para comprobar la admiración que siente Miguel Ángel Silvestre por La Rosalía.

La primera vez que el actor castellonense mostró su entusiasmo por Rosalía fue en noviembre de 2017. Miguel Ángel presentaba uno de los premios en la ceremonia de los Latin GRAMMY en los que Rosalía estaba nominada a Mejor Nuevo Artista.

La noche anterior a la ceremonia, los dos estuvieron presentes en la gala Persona del Año, que ese año la Academia Latina de la Grabación otorgaba aAlejandro Sanz, tras haber sido galardonado con 20 Grammys durante su carrera. Allí, Rosalía interpretó una de las canciones más famosas del madrileño ‘Cuando nadie me ve’, con la que dejó fascinado no solo a Sanz sino también a Miguel Ángel Silvestre.

De hecho, el actor de ‘Velvet' mostraba su admiración por la catalana una vez terminada su actuación con una publicación en Instagram en la que junto a una foto de Rosalía, escribía: “Su duende… su todo. Verte cantar en directo ha sido una de las experiencias artísticas más bonitas e impactantes que he presenciado”.

Al día siguiente los dos artistas se conocieron en la gala de los Grammy Latinos y fue en esta ocasión la cantante quien subía un vídeo en su perfil de Instagram en el que podemos ver a un Silvestre emocionado: "En mi vida una artista me ha sorprendido tanto. La vi ayer por primera vez y espero verla toda mi vida". Son las palabras con las que el actor halagaba –una vez más- públicamente a la artista.

Una actuación, esta de 2017, que el propio Alejandro Sanz recordaba con nostalgia en mayo de 2019. En esta ocasión el cantante madrileño colgaba en su Instagram un vídeo con un fragmento de la interpretación de Rosalía acompañado del siguiente mensaje: “Me he encontrado esta actuación cargada de tantos recuerdos...hace dos años mi @rosalia.vt me acompañó cuando me dieron el #PersonOfTheYear en los @latingrammys . Derroche de talento y sentimiento para empezar bien un lunes. #CuandoNadieMeVe#FelizLunes”

Volviendo a la admiración que el actor de ‘Narcos’ siente hacia la catalana, la de 2017 no ha sido la única publicación en la que Silvestre ha mostrado su admiración por la artista. Prueba de ello son los comentarios que el castellonense ha escrito a publicaciones de Rosalía.

La última, hace unas semanas cuando la cantante compartía en sus redes sociales unas imágenes para dar a conocer su nueva línea de maquillaje para una marca de cosmética, ante la que Miguel Ángel escribía: “Que guapa y que sol, y que luna y que mar mediterraneo por el amor de deu".

¿QUIÉN HAY DETRÁS DEL ESTILISMO DE ROSALÍA?

Si con su música ha ‘roto’ la industria musical creando un estilo propio, no es menos lo que ha conseguido con su imagen. Porque La Rosalía es ya de por sí una imagen propia, un símbolo, una marca, un icono.

Si sorprende y fascina a todos cuando se sube a un escenario, lo hace también con los modelos que luce no solo en sus actuaciones sino también en los actos y ceremonias a las que acude, a pie de calle y, por supuesto, en las redes sociales.

Música y moda unidas en perfecta armonía bajo el talento de dos personas agraciadas con la varita del éxito.

¿Quién está detrás del estilismo de Rosalía? Daikyri, o lo que es lo mismo Pilar Vila Tobella, su hermana. Tres años mayor que la cantante, lleva a su lado desde que se inició en el mundo de la música.

Pilar, Daikyri como se le conoce artísticamente, es responsable de muchos de los diseños más llamativos y populares de Rosalía. Creadora del estilismo de su hermana, contacta con los diseñadores, elige los colores y busca los complementos donde sea necesario ara marcar la personalidad La Rosalía.

Ambas se profesan admiración mutua y así lo demuestran en las entrevistas que conceden en distintos medios o en las redes sociales. “Trabajar con ella no es trabajar, es ser nosotras como siempre hemos sido”, comentaba Pilar en ‘La Vanguardia’.

Además, Rosalía tampoco oculta el amor que siente hacia su sobrino, pues como sabemos su hermana es madre soltera.

SALTO A LA GRAN PANTALLA CON ALMODÓVAR EN ‘DOLOR Y GLORIA’

El mundo del cine también ha caído rendido ante Rosalía. Y muestra de ello es a aparición de la catalana en la película de Pedro Almodóvar ‘Dolor y Gloria’.

El director manchego no dudó en contar con Rosalía para su película cuando hace unos años quedó fascinado con su disco ‘Los Ángeles’ y sus posteriores éxitos que han llevado a definirla como “talento único”.

La admiración entre director y la cantante es mutua, así queda reflejado en la cuenta de Instagram de Rosalía, que hace alusiones a Almodóvar en algunas ocasiones.

'Dolor y Gloria’ se estrenó en marzo de 2019 con un reparto de lujo encabezado por Antonio Banderas y Penélope Cruz la primera participación en cine de la artista catalana. Otro de los grandes éxitos de Almodóvar con numerosos premios, entre ellos, mejor película, director y actor de los Goya.

En la película, Rosalía interpreta a una de las mujeres del pueblo que lavan la ropa a la orilla del río. En la escena aparece junto a Penélope Cruz, que da vida a la madre de la protagonista.

Tras algunas frases, Rosalía canta junto a Penélope ‘A Tu vera’, la célebre canción de Lola Flores, mientras continúan lavando y tendiendo la ropa.

Esta es la escena que se eligió para el tráiler de la película, pero además la productora ‘El Deseo’, nos mostraba en un vídeo escenas del rodaje de la película, concretamente del fragmento en el que aparece la artista.

