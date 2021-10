Roca Rey, Kurosawa y el discernimiento cultural de Sánchez: 400 euros para abrir la caja de Pandora

Le llega el balón a Kylian Mbappé. Es el flamante fichaje del Real Madrid. La centra y Erling Haaland, también llegado en este mercado de fichajes remata a puerta. El Bernabéu, en pie y tu hijo en casa disfrutando del videojuego que se ha comprado gracias a Pedro Sánchez. Menos mal. Setenta euros que te ahorras porque, a fin de cuentas, los videojuegos son cultura.

La lista de elementos culturales en los que jóvenes de 18 años podrán invertir los 400 euros que les dé el Gobierno está todavía por definir, pero parece clara una cosa. Desde Moncloa han abierto la caja de Pandora, el viejo debate (el peligroso debate) de determinar qué es y qué no es cultura.

Toros sí... toros no

El primer damnificado de este triaje que desde los despachos se está realizando ha sido el mundo de la tauromaquia. Mientras que en un principio todo parecía indicar que los toros estarían incluidos como actividad lícita para invertir el dinero que tan generosamente brota de las manos de Sánchez, la realidad va por otro camino. Y es que es precisamente de lo que se trata pues, con este vale/cupón se busca dejarles claros a los jóvenes (que votarán por primera vez) qué es cultura y qué no.

Ni Roca Rey, ni el Juli, ni Emilio de Justo. Ni ninguno, vaya. El PSOE (muy animado por Podemos) ha decidido que la tauromaquia no es cultura. Poco importa que haya configurado parte de nuestra identidad como españoles. Poco importa que en otros lugares del mundo como Francia o las grandes plazas del mundo hispano se respete como hecho cultural de especial valor. Nada importa que en otro tiempo los grandes hombres de la izquierda disfrutasen de lo que ocurre en las plazas. Los nietos de Felipe González o los de Sabina no podrán disfrutar del espectáculo que Ernesto 'Che' Guevara o, el también Ernesto, Hemingway frecuentaban.

Kurosawa en el cine... pero no en Filmin

De momento se sabe que los 400 euros se podrán destinar a "comprar libros, teatro, danza o cine", además de los ya mencionados videojuegos. Pero parece que Sánchez no tiene suficiente con determinar qué es merecedor de ser llamado cultura, sino que pretende decidir dónde es recomendable consumir esa cultura.

Otro de los elementos que se está valorando es si estará permitido o no el pago de plataformas de streaming, es decir, si al cumplir los 18 años podrán los jóvenes pagarse su cuota de Netflix, HBO, Disney+ y hasta de Filmin. Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la última de las plataformas mencionadas no daba crédito ante la posibilidad de que empresas como la suya se quedase fuera: "Mejor me callo", publicaba en su cuenta de Twitter.

Elijamos una película del director japonés Akira Kurosawa. 'Los Siete Samuráis', por ejmplo. Se trata de un clásico que cualquier técnico del ministerio encargado de realizar la criba reconocería como merecedor de ser considerado "cultura". Pues esta película podría ser vista en una sala de cine y pero no a través del catálogo de Filmin. Con los 400 euros Moncloa nos dice qué es cultura y cómo es correcto acceder a la cultura. En el fondo nos están educando. Educan a quienes cumplen 18 años. Es importante que a esas edades no se desvíen demasiado del camino.

El problema del discernimiento y el "Arte Degenerado"

Al final se trata de un tema sencillo. Cuando un Gobierno se pone etiquetar elementos de la sociedad para definir la cultura buena, la cultura deseable no fomenta el interés de los jóvenes por otro tipo de actividades, hace ingeniería social. Y aunque parezca mentira, no son los primeros que lo intentan. Sánchez no ha inventado nada y en la Alemania nazi (un ejemplo del que sin duda estará interesado en huir el actual Gobierno de progreso), ya se categorizó gran parte del arte moderno como "Arte Degenerado", creando una distinción entre lo que era un arte bueno, lícito para la sociedad alemana y el que no.

La caja de Pandora está abierta. A la hora de bajar a la tierra, a lo concreto, una propuesta como dar dinero a jóvenes para que se lo gasten en cultura es necesario empezar a elegir definiciones. ¿Forma parte de la cultura una corrida de toros? ¿Forma parte de la cultura una serie surcoreana en Netflix? ¿Forma parte de la cultura un vídeo en directo de Ibai Llanos? ¿Puede el Gobierno equivocarse al elegir qué es y qué no cultura? El camino comenzado por Moncloa es peligroso, sienta precedente y sobre todo, busca trazar con dinero el rumbo que los protagonistas de lo que será la cultura del futuro han de recorrer.