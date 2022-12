Rigoberta Bandini desata la euforia con su show estelar en Zaragoza

Rigoberta Bandini ha cerrado esta noche su gira en el Príncipe Felipe de Zaragoza con un show interestelar, reivindicativo y lleno de empoderamiento que la lleva hasta lo más alto del panorama musical justo en el momento en el que se cumple un año del lanzamiento de su éxito 'Ay mamá'.

La cantante, cuyas letras ya se consideran himnos, ha estado acompañada por una energía sobrehumana y una entrega colosal de su cuerpo de baile, quienes a pesar de vestir de blanco han llenado de color el escenario de la capital aragonesa con éxitos como 'Perra' o 'In Spain We Call It Soledad', canción con la que han abierto la velada.

Estas canciones, entre las que también ha destacado 'Julio Iglesias', han completado el setlist de 'La emperatriz'; con temas como 'A todos mis amantes'; o un popurrí de canciones de amor formado por 'Como yo te amo', 'Bailar pegados', 'Eres tú', 'La noche del amor' y 'Lalala'.

Paula Ribó, quien ha confesado que se retira temporalmente de los escenarios para componer y dar paso a la creatividad, ha hecho saltar al pabellón con la ingente canción 'Ay mamá', un tema que ha eclipsado al público y que resuena en todas las manifestaciones feministas y en los espacios de igualdad como símbolo de lucha, empoderamiento y raíz.

En este viaje astral y sideral, en el que también ha habido tiempo para ser perras, Rigoberta Bandini ha demostrado no estar enjaulada y no hacer falta un viaje a las Bahamas para ser feliz.

Ha habido espacio para la canción infantil de Caillou que fue interpretada por ella cuando todavía era una niña.

"Somos unas nostálgicas perdidas y no solo por fechas navideñas, sino que es el último show de la gira. Que a los 30 años haya aparecido en este jardín botánico de plantas maravillosas no deja de sorprenderme", ha reconocido la joven que ponía voz a la canción de Caillou, quién también ha señalado que volverán porque "lo necesitamos".

Zaragoza ha vivido en directo la sensibilidad de 'Canción de amor a ti'; y la locura de 'Así bailaba', un tema que interpreta junto a Amaia Romero y que rompe con la tradicional canción infantil que cohíbe a las mujeres de jugar por tener que "fregar y limpiar". "Ya basta de no bailar", ha reivindicado.

Vestidos de verduras, el equipo al completo ha salido al escenario para saltar y desatar la locura, así como para mantear a la vocalista que ha gritado al mismo compás que la ciudad:

"De esta fiesta no nos vamos". Y, con estas palabras, Zaragoza se ha despedido de la cantante y ya espera su siguiente eclipse musical. EFE (Foto)

