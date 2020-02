La respuesta de Pérez-Reverte cuando le preguntan si sería ministro de Cultura

El escritor Arturo Pérez-Reverte no es de los que se anda con rodeos a la hora de afrontar las cuestiones que se le plantean. Por eso, sus seguidores no tienen miedo a la hora de plantearle preguntas directas en las redes sociales, conscientes de que la respuesta de Reverte no decepcionará a los que le siguen.

Sabida es la poca estima el propio Pérez-Reverte siente hacia los políticos en general, a los que no pierde ocasión de criticar cuando se le pregunta por ellos. Así definía en su día, por ejemplo, al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No se fíen de titulares, simplificaciones y tuiteos de los hunos ni de los hotros, pues aquí cada cual barre para su casa. Esto es lo que opino y dije sobre @sanchezcastejon: pic.twitter.com/73zFh036FY — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 7, 2019

"A mí Pedro Sánchez me sigue pareciendo un aventurero de la política. Yo sigo pensando que es un hombre interesante, es decir, es un político perfecto en el sentido renancentista de la palabra... No tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Es capaz, con la palabra España, que estaba antes tan oculta, de hacer como los trileros y tracatrá tracatrá, la pone y la mueve como la borrega en el cubilete. Y mañana, si le hace falta, la volverá a quitar otra vez. Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza... A Pablo Iglesias lo toreó por los dos pitones y luego le robó la cartera. Y ahora se la va a robar a Errejón... No digo que sea bueno o malo, ¿eh? Igual nos lleva al abismo que a la gloria. No tiene escrúpulos y es capaz de mentir con absoluta naturalidad... En ese sentido concreto, comparados con él, los otros políticos son unos mediocres... Unos moñas".

Hace pocos días, Pérez-Reverte lanzaba también un recado contra el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Es muy cierto. El caso de Mariano Rajoy, que en dos legislaturas nunca pisó la RAE (lo que hizo fue casi asfixiarla) ni habló (que yo sepa) de libros, resulta bastante escandaloso. Ese interés por la cultura impresa podía haberlo demostrado cuando mandaba. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 4, 2020

Preguntan a Pérez-Reverte si sería ministro de Cultura

Sabiendo esa poca afición de Pérez-Reverte por la clase política, uno de sus seguidores, quizás con un poco de mala baba, ha decidido preguntarle por la posibilidad de llegar a ser ministro de Cultura.

"Hola, don Pérez Reverte: Si en una realidad paralela un partido político decente (ejem) le pidiera ser Ministro de Educación y/o Cultura, ¿aceptaría?

Muchas gracias".

Pérez-Reverte, que no se acaba de tomar en serio la propuesta, responde así.

No me haga usted reír, que me atraganto. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 5, 2020

Pérez-Reverte y el ministerio de Cultura

No es la primera vez que el nombre de Pérez-Reverte aparece ligado al ministerio de Cultura. Hace unos meses, el cantante Mikel Erentxun realizó unas declaraciones durante una entrevista concedida a 'El Español', en la que aseguraba que “Elegiría a Pérez-Reverte como nuevo ministro de Cultura. Me gustaría. Me parece un tío muy culto”, explicaba Erentxun.

Mikel Erentxun: "Me gustaría que Arturo Pérez-Reverte fuese nuestro ministro de Cultura" https://t.co/S4dkCYnEef — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) June 6, 2019

Según aseguraba Erentxun, Pérez-Reverte ha demostrado que “sabe mucho de España, quiere a España y no se calla lo que piensa”. “Me cae muy bien. Me ha venido a la cabeza, no sé. No sé de qué ideología es, además. Es ambiguo. Diría que es de izquierdas y tal, pero no lo sé. Me cae muy bien”, afirmaba el cantante, en estos sinceros elogios al escritor y periodista.

La sugerencia de Mikel Erentxun no pasó desapercibida para Arturo Pérez-Reverte, que no dudó en dejar claro cuál sería su respuesta si le propusieran convertirse en el nuevo ministro de Cultura del Gobierno de España.

Agradezco la intención, pero rechazo la idea. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 6, 2019

Una respuesta a la que el cantante de los Hombres G, David Summers, añadía este comentario.

No puede, tiene mucho trabajo. — David Summers (@DavidSummersHG) June 6, 2019

No parece que Pérez-Reverte llegue nunca a ocupar un ministerio, seas cuales sean las condiciones de la oferta.