"La rebelión de los buenos", de Roberto Santiago, un thriller contra la anestesia social

Pilar Martín

Roberto Santiago, autor de la saga infantil "Los Futbolísimos" con la que ha vendido 5 millones de ejemplares, regresa al thriller con "La rebelión de los buenos", una trama sobre la corrupción en la industria farmacéutica donde sobrevuela una reflexión: "vivimos en gran medida todos muy anestesiados y damos por válidas muchas cosas que no deberíamos".

Tras 25 años dedicado a la literatura infantil, y después de debutar en el thriller en 2017 con "Ana", Santiago (Madrid, 1968) regresa a este género con el que tanto disfruta, así que "La rebelión de los buenos", ha contado en una entrevista con EFE, no es "ni un salto, ni un cambio", sino el resultado de haber encontrado un tema, el de las "mafias que hay dentro de la industria farmacéutica".

El pilar de esta historia, protagonizada por el abogado y detective Jeremías Abi, sobre el que pivotan reflexiones capitales como lo es la cita de Edmund Burke con la que arranca el libro (desde hoy en las librerías): "para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada".

Y eso es lo que harán los "buenos de esta novela", Abi y sus compañeros de gabinete, Trinidad o Dolores: luchar contra la farmacéutica Montero-Meyer, que realiza prácticas mafiosas sin ningún escrúpulo. Una batalla frenética con la ciudad de Madrid como escenario en la que también entran en juego otras tramas en las que Abi y Trinidad van creciendo hasta el punto de poder pensar que estamos ante una posible saga literaria, pese a que su autor "aún no lo sabe".

Pero Santiago conoce el género, lo ama y respeta, y por eso sabe que en thriller no solo es entretenimiento, sino también un contender de "denuncias sociales", cómo la que mueve a estos personajes: "creo que vivimos, en gran medida todos, y yo me incluyo, muy anestesiados y dando por hecho y por válidas muchas cosas que no deberíamos. Soy escritor, me dedico a la ficción, pero aporto mi pequeño granito de arena".

"La literatura -ha añadido- es ante todo disfrute, pero interpela sobre muchas otras cuestiones, como la cuestión farmacéutica, pero aquí se habla mucho de la salud mental, de las relaciones tóxicas, se habla de experiencias que he tenido yo muy cercanas con la ansiedad. Me he volcado mucho con ese asunto".

Consciente de que sus pequeños lectores son "más exigentes" que los adultos, Santiago ha contado que la semilla de esta historia fue un informe que hace seis años llego a sus manos sobre "el creciente número de querellas y demandas que hay en Europa contra grandes corporaciones farmacéuticas".

Así que sus personajes serán los que luchen contra estas empresas a las que Santiago no pone nombres concretos: "muchas veces los buenos no se mueven no tanto, no es ni por cobardía, ni por vaguería, sino porque ni siquiera saben que tienen que moverse".

"Tenemos que movernos y tenemos que agitarnos -ha aseverado- y tenemos que preguntarnos más cosas".

Tras participar en el guión televisivo de la adaptación de su thriller "Ana", cuyo personaje fue interpretado por Maribel Verdú, así cómo en la adaptación de su saga infantil "Los Futbolísimos", Santiago ha adelantado que "hay interés" en que a "La rebelión de los buenos" -ganadora del Premio Fernando Lara 2023- le suceda los mismo.