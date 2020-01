La reacción de Buenafuente a la ausencia de Vox en los Goya que no sentará bien a Abascal

La organización de los Premios Goya ha invitado este año por primera vez a Vox a acudir a su gala anual, que se celebra este sábado 25 de febrero en Málaga. Sin embargo, el líder de la formación, Santiago Abascal, rechazó la semana pasada acudir a la gran fiesta del cine español.

¿Por qué Santiago Abascal rechazó la invitación? COPE.es lo ha desvelado este fin de semana. Hace un año, Vox se quejó de que la Academia del Cine español no invitó a la gala a ningún representante del partido pese a que habían obtenido representación parlamentaria en Andalucía. La fiesta de los Goya se celebró el año pasado en Sevilla. Airados por esta descortesía, los miembros de Vox respondieron así en Twitter: "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones".

La Academia del Cine replicó entonces que las invitaciones se envían a los líderes de las principales formaciones parlamentarias y que en febrero de 2019 Vox aún no había entrado en el Congreso. Ahora, como tercera fuerza política de España tras las elecciones del 10-N, Vox sí ha sido invitado. Sin embargo, Abascal ya ha avisado de que ni él ni ningún otro representante de su partido acudirán a Málaga para asistir a los Goya.

Parece que pocos le echarán de menos. En una entrevista a "El País", el presentador de la gala Andreu Buenafuente ha sido preguntado por esta ausencia. "Santiago Abascal ha rechazado la invitación a los Goya. ¿Él se lo pierde?", le pregunta el periodista al humorista. La respuesta de Buenafuente es clara y tajante: "Tengo por costumbre no hablar de Vox en serio, y me va de miedo".

Lo cierto es que Vox sí estuvo presente en la gala de los Goya del año pasado - que también presentaba Buenafuente - pese a no contar tampoco con representantes. Pedro Almodóvar le negó la existencia. "Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión.

Las palabras de Buenafuente han provocado la reacción de algunos miembros de Vox. Es el caso del eurodiputado Hermann Tertsch, que ha dicho: "Buenafuente es uno de esos personajes radicalmente miserables, como Wyoming, la tal Alonso o Doleras y demás, que son la humillante penitencia que recuerda a la sociedad española a diario lo mucho que ha hecho mal y se ha equivocado en pasadas décadas".