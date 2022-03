RAE | El momento exacto en el que tienes que usar el punto y coma: "Es obligatorio"

Escribir bien no solo consiste en unir palabras para expresar una idea o pensamiento. El objetivo es que el receptor de esta información sea capaz de interpretarla para que la comunicación se produzca de forma correcta. Para ello, la Real Academia Española(RAE) establece unas reglas gramaticales con las que todo usuario del castellano debe comunicarse para que la idea sea coherente y sea interpretable por la persona a la que se dirige la información.

Entre estas reglas se encuentran algunas tan básicas como escribir sin faltas de ortografía y otras que son más desconocidas para el público general. La puntuación es una norma con gran importancia a la hora de escribir, pero a la que la población no le da la suficiente importancia en algunas ocasiones. La Real Academia Española explica que sirve para "la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos". Un correcto uso de la puntuación hace que el texto y sus diferentes elementos estén organizados de forma adecuada.





Elpunto y coma es uno de los signos de puntuación que menos se utilizan a la hora de escribir, pero es necesario conocer cómo se debe usar para expresarse de manera correcta. El poco uso de este signo de puntuación se debe a que en la mayoría de casos se puede sustituir por un punto o por una coma, pero no en todos los casos.

El uso obligatoria de punto y coma

La Real Academia Española define que el punto y coma se debe utilizar de forma obligatoria cuando hay una aclaración dentro de una enumeración. Por ejemplo, en un caso como este sí habría que utilizar este signo de puntuación: 'Adrián fue a ver a Pedro, Juan, María, su prima; Eva y Lucas'. En esta enumeración de personas a las que fue a ver Adrián, los diferentes nombres van separados por comas salvo en la aclaración de que María es su prima. En esta ocasión se utiliza punto y coma para separar la enumeración de estas personas con la explicación sobre una de ellas.

Sin embargo, la Real Academia Española explica que el uso del punto y coma es el signo de puntuación más subjetivo y en la gran mayoría de casos se puede sustituir o por una coma o por un punto, pero si se describe una enumeración con alguna de aclaraciones o explicación, no se puede cambiar por otro signo de puntuación.





Además del correcto entendimiento de la información, una redacción correcta y cumpliendo todas las reglas gramaticales dice mucho de una persona. Un texto escrito de forma incorrecta o con faltas de ortografía refleja una mala imagen del emisor al receptor y puede hacer que el mensaje pase a un segundo plano. Escribir bien no es algo fácil ni se consigue de la noche a la mañana. Para utilizar de forma correcta todas las reglas se requiere un gran interés y constante aprendizaje a través de la lectura. Sise escribe de forma incorrecta, no solo puede que el mensaje no llegue como deseas al receptor, sino que también puede hacer que la imagen que se haga el receptor sea negativa.

