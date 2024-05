El pueblo de Europa con el nombre más largo está en España: en qué provincia y por qué a nadie le suena

En España hay un total de más de 8.000 pueblos a lo largo y ancho de las 17 comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De la tabla de resultados, la segunda región con más municipios registrados, a fecha de 2022, es Cataluña con 947, mientras que la primera en el ranking (con mucha diferencia) es Castilla y León con más de 2.200 pueblos.

Así, hay pueblos en España de todo tipo, con gran variedad gastronómica, cultural, más grandes, menos poblado, con más o menos historia. Pero también los hay más largos y difíciles de pronunciar, porque no sólo existen localidades con nombres en castellano, sino también en euskera, catalán, valenciano o gallego. Eso se presta en muchos casos a que se rompan récords del topónimo más largo, ya no sólo dentro del país, sino teniendo en cuenta a los pueblos de toda Europa. Y no es baladí, si tenemos en cuenta que existe un pueblo llamado 'Schmedeswurtherwesterdeich' en Alemania.









El pueblo con el nombre más largo de Europa



Algunos piensan que el municipio con el nombre más longevo de España se encuentra en la Comunidad de Madrid y se llama 'Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago'. No obstante, el título de esta localidad tiene 'sólo' 44 caracteres, o lo que es lo mismo, 38 letras. Se queda, por tanto, a una sóla letras de la campeona de la lista, que se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, y se trata de 'Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea'.









No obstante, puede que sólo a muy pocos les suene el nombre y por eso crean que es más largo 'Gargantilla', y el motivo radica en que los propios 200 habitantes del pueblo navarro tienen una abreviación para referirse a él: 'Azpilikueta'. Cuenta sólo con una veintena de casas y apenas cuatro barrios: Urrasun, Arribiltoa, Zuastoi y Apaioa. Pero, ¿sabes qué significa en castellano el nombre del pueblo? “campo bajo del corral alto”.

De hecho, sólo hay cuatro casos con más letras en sus topónimos fuera de Europa: uno en Estados Unidos, otro en Gales, un tercero en Sudáfrica y, el campeón de todos, la versión larga de 'Taumata', un pueblo en Nueva Zelanda y que se escribe en Maori.

Imagen de archivo de Azpilikueta / Wikipedia









El pueblo de Zamora que está entre España y Portugal



Y es que dentro de los 8.000 casos de pueblos en nuestro país, las curiosidades van mucho más allá de los nombres, como es el caso de Rihonor de Castilla... o Río de Onor. Y es que es un mismo municipio que se divide en dos, y tiene dos nombres, según sea la parte española o la portugesa. Está en el norte de Zamora y está dividido casi por la mitad por la frontera con el país luso.

A pesar de esa división, el pueblo realmente es solo uno, pero se usan nombres en español y en portugués para dividir ambas zonas. La española se llama "povo de cima" y la de Portugal, "povo de abaixo" (pueblo de arriba y pueblo de abajo en portugués). Y la vida en el poblado es bastante normal, en el sentido de que van y vienen de España y Portugal... con peculiaridades muy importantes.

???????? El pueblo de Zamora que está en medio de España y Portugal



?No hay un caso igual en la Península



https://t.co/bzyUAO2Tv2 — COPE (@COPE) March 15, 2024









Una de ellas son los husos horarios. Hay que recordar que España usa el horario central europeo (CET), pero Portugal utiliza el de Europa Occidental (WET), una hora menos que el CET de España y el mismo que Reino Unido. Esto significa, también, que este pueblo es el único de España que tiene dos horas oficiales.