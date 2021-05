El Primavera Sound 2022 anuncia a The Strokes, Nick Cave, Gorillaz, Dua Lipa y Beck

El Primavera Sound 2022, que se celebrará en Barcelona en dos fines de semana entre el 2 y el 12 junio con carteles distintos, ha anunciado este martes su cartel compuesto por más de 400 bandas, con el que el festival celebra su 20 aniversario.

The Strokes, Tame Impala, Tyler the Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National, Bikini Kill, King Gizzard and the Lizard Wizard y Beck encabezarán el primer fin de semana, del 2 al 4 de junio, ha informado el festival.

El segundo fin de semana contará con Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallions, Interpol, Antònia Font, Run the Jewels y Yeah Yeah Yeahs, además de The Strokes, Tame Impala, King Gizzard and the Lizard Wizard y Tyler the Creator, que repetirán presencia.

La programación entre semana en salas de Primavera a la Ciutat, del 5 al 8 de junio, contará con actuaciones de Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie XX, Jorja Smith y Disclosure Dj.

Las entradas adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a un fin de semana de Primavera Sound 2022: en el caso de las entradas de fin de semana, se deberá elegir entre uno de los dos fines de semana, y en el caso de las entradas de día uno de los seis días principales en el Parc del Forum.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)