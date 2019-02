De Prada regresa con una novela de intriga contra las "versiones oficiales"

Carmen Naranjo

El escritor Juan Manuel de Prada regresa con una novela de intriga que es también una historia de amor y en la que denuncia el "relato uniforme" y sin disensiones, las versiones oficiales que se ofrecen a una sociedad para que nada se cuestione, más peligrosas que las famosas y "burdas 'fake news'".

"Lucía en la noche", editada por Espasa, es el título de la nueva novela de Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970), la primera de intriga que escribe desde "La tempestad" (1997), con la que ganó el Premio Planeta, galardón a los que sumó otros con obras posteriores como el Nacional de Narrativa, Biblioteca Breve o el Primavera.

Y como en aquella obra, y como hizo en "Mirlo blanco, cisne negro" (2016), De Prada ha vuelto a llamar a su protagonista, de oficio escritor, Alejandro Ballesteros, un personaje que, al igual que en las anteriores ocasiones, tiene algunos rasgos de su creador.

Un escritor que, explica en una entrevista con Efe, siente en un determinado momento un hastío por su oficio y, tras haber triunfado en sus primeros años, toca fondo y se dedica a participar en "cochambrosos" programas de televisión.

Hasta que conoce a Laura, un catalizador que le devuelve el entusiasmo por la escritura "a través de una historia de amor que termina siendo una historia de intriga", la que rodea a esta mujer que un día desaparece dejando un hueco lleno de secretos que tal vez habría que dejar a buen recaudo.

Pero, como explica De Prada, "al ser humano siempre le ha azuzado la curiosidad y es algo a lo que no nos podemos sustraer. La vida sin misterio es una vida sin peligro. Mucha gente intenta que no nos hagamos preguntas aunque es nuestra obligación, no como ciudadanos sino como seres humanos".

Preguntas que el escritor se hace en un mundo en el que sobrevuelan peligros como el terrorismo islamista o los éxodos provocados por las guerras.

Es una novela "en la que nada es lo que parece, ni en las relaciones humanas ni en las cosas que les rodean, como ocurre en nuestras vidas donde nos ofrecen versiones oficiales sin ver la realidad que está detrás del escenario".

Porque en su libro denuncia "cómo cada vez la sociedad está más teledirigida, cómo se ofrece una apariencia y cómo saber la verdad nunca nos deja impunes o inmunes", explica De Prada.

Algo que va más allá de las noticias falsas o "fake news", que son "burdas", con esas campañas de intoxicación que ahora se han multiplicado por mil, dice el autor, que considera que lo más preocupante es el relato cada vez más homogéneo y sin disensión que existe.

Y el papel de muchos medios de comunicación es también criticable porque la realidad compleja se presenta de una forma "muy poco seria".

Algo que ocurrió con la visión que se ha transmitido del islamismo y que se produce ahora con la situación en Venezuela, dice Juan Manuel de Prada: "porque sí, es verdad que Nicolás Maduro es muy malo y un dictador, pero no se habla del papel que Estados Unidos desempeña en este problema. Y a Estados Unidos no lo mueve el amor al pueblo venezolano".