La plaza de Las Ventas le devuelve al fallecido torero Víctor Barrio "el respeto y el cariño" con un mural de cerámica

La plaza de toros de Las Ventas homenajea desde este jueves al torero Víctor Barrio, que falleció en los festejos organizados en Teruel con motivo de la Vaquilla del Ángel, con un mural de cerámica del pintor sevillano Luis Gordillo, que le devuelve "el respeto y cariño" que él siempre mostró por el coso madrileño.

La pieza artística se ubica en la Monumental en virtud del acuerdo alcanzado el 23 de mayo de 2019 entre la Comunidad de Madrid, la Fundación Toro de Lidia y la Fundación José Tomás para que el principal coso taurino del mundo y emblema de la tauromaquia acogiera el mural en memoria del torero de Grajera.

La obra, de 270 centímetros de alto y 190 de ancho, ha sido financiada con los fondos recaudados a través de la corrida benéfica celebrada en Valladolid en 2016 en la que participaron Juan José Padilla, José Tomás, Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Ese año, todos los compañeros de Víctor Barrio se unieron para poner en marcha esta iniciativa que culmina con la exposición de la obra.

En un acto, celebrado en la plaza, se han dado cita la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán; el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; el autor de la obra, Luis Gordillo; la familia de Víctor Barrio y reconocidos toreros como José Tomas y José María Manzanares.

El portavoz de la Fundación Toro de Lidia, Chapu Apaolaza, ha incidido en que se trata de un acto "verdaderamente especial" y ha recalcado que "el toreo habita en dos mundos unidos, porque hablando de la muerte se habla de la vida". "Tan lejos de la ciudad donde se mide cada gesto, ese universo de vistas interminables, de cláusulas contractuales, en medio de este imperio de prudencia, venimos a recordar a una persona que dio la vida por algo que ama", ha señalado a continuación.

Por su parte, el autor de la obra Luis Gordillo ha explicado que desarrolló el mural de cerámica a partir de fotografías que le facilitaron. Posteriormente, las paso a tela y ahí le dio la "intensidad" con pintura. "Yo que no tengo una cultura taurina, la verdad es que conocí a un gran torero, un hombre de un valor enorme y exquisito a la hora de torear. Me pareció bellísimo. Me ha abierto un campo de conocimiento", ha apuntado a continuación.

LA PLAZA LE DEVUELVE "EL RESPETO"

Raquel Sanz, la viuda del torero, ha recordado que tal día como hoy se cumplen nueve años de su alternativa en La Plaza de Las Ventas y este mismo día la plaza de Madrid "le devuelve el respeto y el cariño que él siempre le demostró".

"Aquí despegó, triunfó como novillero. Cada tarde siguió ganándose el respeto del público, porque si destacaba como torero es porque destacaba como persona.Gracias a los toreros, aficionados, que han tenido el gesto de poner el nombre a sus hijos. Gracias a los integrantes de la Fundación Víctor Barrio", ha manifestado.

Sanz ha contado que un amigo le decía que hay héroes que no mueren del todo porque quedan ahí siempre y por ello considera que "con esta obra la labor de recordar a Víctor será más fácil".

"Con esta obra, la labor de recordar a Víctor será más fácil. Cada persona que pase por aquí, pensará en él. Si le conocían, sonreirán; si les gustaba el toreo, sonreirán, y si no lo conocían, sabrán que un hombre murió mientras creaba arte, siendo fiel a sus principios y a sus creencias", ha señalado.

LA FUSIÓN DE DOS ARTES

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado en que con este mural se da "la fusión de lo que son dos mundos del arte: el contemporáneo y el de la tauromaquia". El regidor ha incidido en que a todos se les heló el corazón con la muerte de Víctor Barrio y ha censurado que se usará este "triste suceso" para atacar a la tauromaquia.

Almeida ha reivindicado que hay que preservar el patrimonio de todos los españoles y por ello ha mandado un "mensaje de apoyo y aliento a todo el personal" del sector. "Hoy es un día de emoción, recuerdo y futuro, porque la tauromaquia pervivirá entre nosotros. Podéis contar con la seguridad de que seguimos apoyando y preservando", ha concluido.

Para finalizar, la presidenta madrileña ha hecho hincapié en que Barrio fue un torero "valiente y prometedor" y ha incidido en que el mural, que aúna lo mejor de las tradiciones, sirve como reconocimiento a un hombre "que pese a su juventud ya era toda una figura del toreo".

"El mural será un homenaje perpetuo que perdurará aquí en su casa, en la Plaza de Toros de las Ventas, con el fin de que las personas que le conocían y las futuras generaciones que visiten este lugar sepan de su legado", ha declarado.

Para la jefa del Ejecutivo regional, "es muy importante reconocer la grandeza del toreo y acercar la cultura taurina a la sociedad y en particular a los jóvenes, una cultura que forma parte de una tradición milenaria que es parte de la identidad como pueblo y evoca los valores más profundos del ser humano".

En este sentido, ha desgranado que el Gobierno regional aprobó ayer un convenio de colaboración para poner en marcha la fiesta del toro 2021-2022. Se trata de un acuerdo con la Fundación Toro de Lidia por el que se celebrarán 18 festejos taurinos en municipios de menos de 8.000 habitantes.