Perejaume, Fontcuberta y Barceló muestran en 'Horizonte y límite' su mirada al paisaje

Perejaume, Joan Fontcuberta, Ignasi Aballí, Tacita Dean y Miquel Barceló son algunos de los artistas que exhiben obra en la nueva exposición 'Horizonte y límite. Visiones del paisaje' de CaixaForum Barcelona, una mirada poliédrica a la naturaleza, una reflexión sobre la representación del paisaje.

Un total de 61 obras de 39 artistas contemporáneos podrán verse entre mañana miércoles y el 1 de septiembre en el edificio de la falda de Montjuïc, en una muestra comisariada por la directora de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 'la Caixa', Nimfa Bisbe, y la curadora e investigadora de arte contemporáneo Arola Valls.

La exposición inició su recorrido en Valencia en 2022, aunque con contenidos un poco distintos, y luego recaló en Madrid, pero en Barcelona se ha ampliado con 18 piezas de siete artistas como Alexandra Daisy Ginsberg, que cierra el recorrido con 'The Wilding of Mars' (La renaturalización de Marte), con estética de videojuego, con la naturaleza "salvándose" de la catástrofe, mientras los humanos han quedado abandonados en la tierra, planeta que no han sabido cuidar.

Nimfa Bisbe ha explicado en rueda de prensa que han querido mostrar las diferentes maneras en que los artistas actuales tratan el concepto de paisaje, con el apoyo de diferentes lenguajes, desde pintura a vídeo, fotografía e instalaciones.

La percepción de la naturaleza, ha argumentado, se tiene desde siempre y ha recordado que el concepto de paisaje surge como consecuencia de querer "enmarcarla y encuadrarla, de establecer límites, un horizonte".

La premisa de la que han partido con Valls para escoger las 61 obras es que el paisaje se ve como una "realidad ficcionada, como una ficción verosímil o como una ficción naturalizada".

Por ello, han dividido la exposición en cuatro ámbitos: 'La ficción del paisaje', 'La vivencia del paisaje', 'La naturaleza enmarcada' y 'El impacto humano en la naturaleza'.

La obra de Perejaume, 'Els quatre horitzons', que juega con las molduras doradas de los cuadros clásicos, que han enmarcado durante siglos "innumerables" representaciones de paisajes, da la bienvenida a los visitantes, en una sala con la inquietante 'Cloud IV', de la alemana Anne Imhof, y 'Goldener Horizont', de la valenciana Anna Talens.

Lenguajes y formas muy diferentes

Arola Valls ha remarcado que a lo largo del recorrido se incluyen "obras de lenguajes artísticos y formas muy diferentes", así como aproximaciones al paisaje que tanto tienen que ver con la huella del pasado, como con el presente, mientras otros artistas especulan sobre el futuro.

Ha considerado que todas las obras, algunas con sonido incorporado, invitan a reflexionar sobre la "complejidad" de las relaciones que se establecen con la naturaleza.

La británica Tacita Dean en 'Fernweh' crea un fotograbado a partir de cuatro fotografías del siglo XIX, con textos que remiten al 'Viaje a Italia' de Goethe, mientras que Joan Fontucberta genera a partir de un programa informático, 'Paisaje de la seguridad: billete 200', una imagen que no existe en la realidad.

Curiosidad provoca la obra 'Landscape Painting (Quarry Day)', del alemán Julius von Bismarck, sobre una cantera de Lanzarote y que se expone cerca de 'Dow Jones 80-09', de Michael Najjar, quien hace coincidir las fotografías que realizó en una expedición al Aconcagua con el gráfico de los principales índices bursátiles del mundo.

Los catalanes Dionís Escorsa y Albert Merino en, 'El problema de los tres cuerpos', reinterpretan el paisaje romántico 'L'esfinx de Roscoff', de Josep Nogué, de 1910, y Perejaume con 'Coll de Pal-Cim del Costabona' da a conocer cómo desplazó "simbólicamente" la galería de arte Joan Prats, diseñada por el arquitecto Josep Lluís Sert, a la cumbre de una montaña.

También destaca de la exposición barcelonesa la propuesta de Ignasi Aballí, 'Horizontes', una pieza de gran formato, un largo paisaje marino, a partir de recortes de periódico.

Del mallorquín Miquel Barceló se exhibe, 'Une poignée de terre' (Un puñado de tierra', de 1989, a partir de su travesía por el árido desierto del Sahara, y de Joan Hernández Pijuan se puede ver, 'Solcs amb llum d'argent' (Surcos con luz de plata), donde acota la visión de un campo de labranza y lo priva de horizonte.

Andrea Galvani intenta detener el tiempo con 'The End'; Xavier Ribas aporta 'Desert Trails' (Senderos del desierto), un total de 33 fotografías del desierto de Atacama, en Chile; Andreas Gursky se fija en Tebas (Egipto), en 'Theben, West', y Karlos Gil continúa en 'Timefall (Anarres)' el proyecto iniciado en Madrid de creación de un ecosistema vivo con proliferación de líquenes.