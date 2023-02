Pep Sala & Raynald Colom versionan clásicos en "Sospitosos habituals"

El cantante, compositor, pianista y guitarrista de Vic (Barcelona) Pep Sala y el trompetista francés afincado en Barcelona Raynald Colom pasan por su tamiz a sus compositores favoritos en "Sospitosos habituals", un disco que acaba de ver la luz.

Según informa este martes su oficina de comunicación, Senyals de Fum, por primera vez en su amplia carrera Pep Sala ofrece un disco con canciones que no son de cosecha propia y, junto con Raynald Colom, presentan piezas conocidas por todo el mundo, versionadas con una lectura muy personal.

Asimismo, con este proyecto Pep Sala hace un punto y aparte en su trayectoria y ofrece unos temas versionados con una lectura muy personal desde la sensibilidad, la elegancia y la sutilidad del lenguaje del Jazz.

Para hacerlo, Pep ha contado con la colaboración del trompetista Raynald Colom, con quien han creado este nuevo proyecto, hijo del confinamiento y pensado para darle una vuelta a grandes clásicos.

Así, en "Sospitosos habituales: usual suspects" se incluyen versiones de John Lennon ("Jealous guy"), Bob Dylan ("Just like a woman"), David Bowie ("Absolute beginners"), Paul Simon ("America"), Billy Joel ("Just the way you are"), The Bee Gees ("To love somebody") o Allman Brothers ("Midnight rider").

Sala y Colom recrean también los universos de Van Morrison ("Madame George"), Pink Floyd ("Echoes"), George Harrison ("All things must pass") o Tom Waits ("Ol' 55"), y sorprenden con una canción de la BSO de "Grease" ("The one that I want") o con el primer sencillo, la revisión de "Everybody's got to learn sometimes", de Korgis.

Pep Sala y Raynald Colom harán una minigira de presentación del disco con conciertos de pequeño formato, y la primera actuación tendrá lugar en la sala Vivaldi de Barcelona el 23 de febrero, según estas fuentes.