Pedro Capó: “La finalidad de todo artista es conectar con la gente en vivo”

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó ha aterrizado en España para preparar el inicio la gira de su nuevo espectáculo, La Neta Tour, algo que afronta feliz e ilusionado como nunca, porque el ganador de tres Grammy Latinos sostiene que la finalidad de todo artista es conectar con la gente en vivo.

Llega, precisamente, cuando acaba de ser portada de la revista "Rolling Stone" en español, y prepara con muchas ganas sus paradas en Madrid (9 de mayo, Sala El Sol), Valencia (11 de mayo, Sala Jerusalem), Sevilla (12 de mayo, Sala Malandar) y Barcelona (14 de mayo, Sala La Nau), donde el creador de Calma, siete veces disco de platino, quiere comenzar a ser el nexo con más conciertos en Europa.

Con todos estos ingredientes, no oculta que está feliz e ilusionado como nunca, porque todo lo que ahora vamos a mostrar es el resultado de mucho esfuerzo, y de salir adelante tras la pandemia, que nos cayó encima y nos encerró en nuestras casas.

Pedro Capó, con los pies en el suelo, prepara sus conciertos de una forma muy concienzuda, porque la finalidad de todo artista es conectar con la gente, porque es lo que nos gusta a todos, el intercambio energético con el público.

Vuelve la vista atrás, a marzo de 2020, y recuerda que, dentro del problema de salud que supuso la pandemia, incluso él agradeció la pausa que deparó en su carrera, porque veníamos de un tren de vida poco natural. Despertaba en una ciudad, me levantaba en otra, y llevaba un ritmo de vida que pensé que era para unos meses y no paraba, así que agradecí el descanso.

Ahora, sin embargo, estoy agradecido de volver a los aeropuertos, de montar en aviones y celebrar la música con el público, y mostrarle mi gratitud, y espera mayo especialmente ilusionado, porque en España ha sido todo muy bonito siempre, y es un país que me regala un espacio para conectar con la gente, y no deja de recordar que me recibe siempre muy bien, con manjares maravillosos, vinos ricos y música bohemia que se inspira a flor de piel.

Sobre lo que ha preparado para el directo, dice que mostrará una dinámica nueva, y rememora lo bonito de tener una dinámica de banda nueva, encerrados en Puerto Rico ensayando, y lo que vamos a plantear es un formato pequeño pero muy intenso.

Vamos a hacer un paseo por toda la trayectoria musical, y tengo que reconocer que lo mas difícil es saber qué canciones van y cuáles no, explica, y piensa en las próximas citas que llegarán después de estar en España, en Alemania o Inglaterra, e incluso se muestra muy ilusionado con el que su cuarto Grammy lo reciba en Sevilla en noviembre, y celebrar mi cumpleaños en esa ciudad, porque ya casi es una tradición celebrarlo coincidiendo con la gala.

Una última referencia para la portada de "Rolling Stone", lo que considera un logro inmenso, y bromea con lo difícil que será conseguir un ejemplar de la revista teniendo en cuenta la cantidad que compró mi madre.

El trabajo que sirve de base a la gira, "La Neta", se publicó el pasado 2 de diciembre en todas las plataformas digitales, y es un quinto álbum de estudio, y su nombre hace alusión a la verdad, palabra que define este álbum que el mismo Capó describe como su trabajo más personal.

El músico puertorriqueño cuenta con nueve millones de oyentes mensuales en Spotify, y más de 3.500 millones de reproducciones en plataformas de audio y video, y con más de cinco millones de seguidores en redes sociales, es uno de los cantautores más relevantes que ha dado Puerto Rico en la última década.

Ha colaborado en éxitos como "Calma" junto a Farruko, "Cae de una" junto a Ricky Martin, "Tutu" junto a Camilo, "Tu fanático" junto a Nicki Nicole, o "Perdiendo la cabeza" junto a Carlos Rivera y Becky G. EFE

