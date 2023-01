Paula Cendejas lanza "F.O.M.O.", disco con el que se libera de sus angustias

Silvia García Herráez

La artista madrileña Paula Cendejas presenta su primer álbum de estudio, F.O.M.O. (Warner Music), en el que describe el sentimiento de angustia que le ha acompañado ante la toma de ciertas decisiones que ha ido tomando en cerca de dos años y medio del proceso de composición.

Tenía que llamar al disco así porque refleja todo lo que he sentido este año cuando lo he estado componiendo, es decir, quería estar en el estudio pero a la vez con mis amigos, no me quería perder nada. Me funciona mucho, a nivel personal, ponerle nombre a las cosas. Sobre todo, en lo que a emociones se refiere, cuenta la intérprete a EFE en una entrevista sobre este disco, que ya está disponible.

Las siglas que dan título al disco responden a la fórmula de Fear Os Missing Out, que viene a significar la angustia de estar perdiéndose ciertos eventos, experiencias o incluso decisiones vitales de relevancia. Y es que la cantante cree que la sociedad genera 'FOMO' por el mero hecho de existir y de estar ahora mismo en el siglo XXI.

Cendejas (Madrid, 1995), que comenzó sus primeros pasos como cantante en 2014 subiendo covers (versiones) en redes sociales (especialmente YouTube e Instagram), llegó a alcanzar el medio millón de seguidores, entre los que se contaban los artistas J Balvin, Luis Fonsi o Maluma.

La madrileña, que cuida hasta el más mínimo detalle su imagen, confiesa que muchas veces esta obsesión la vuelve "insegura" y le hace sentirse "constantemente expuesta".

Por ello ha decidido romper con todo esto y crear una portada provocadora en la que el título del álbum está escrito sobre la parte trasera de unas bragas blancas, con sus piernas parcialmente desnudas junto a edificios de la Gran Vía madrileña.

No lo hago para sexualizarme -asegura-, sino para enfrentarme a mis propias inseguridades en un acto de amor propio. Siempre me estoy fijando en mi imagen y con esto quiero decir adiós a mis miedos.

Con las letras de sus canciones afirma que también se ha vaciado por dentro, atreviéndose a cantar ya no solo al amor o al desamor, sino a sus sentimientos más reales, como en la canción de X ti, en cuyo videoclip protagoniza un romance lésbico.

Esta significa mucho para mí porque cuenta una historia real que yo estaba viviendo como mi expareja en aquel momento, no tenía claro lo que me estaba pasando en ese momento, ni mis sentimientos, pero quería ser real y transparente a la vez con lo que tenía en la cabeza, precisa.

El disco, que se compone de 11 canciones en las que colaboran artistas como Danny Ocean, Micro TDH o Marc Seguí, marca para la madrileña el inicio de un periodo en el que aún "queda mucho por explorar".

Este álbum, dice, "cierra una etapa" de su vida que ya estaba presente en su anterior EP -Contragolpe, 2021-, como, en su opinión, definía muy bien su título. "Ahora -afirma- ya estoy preparada para empezar otra etapa que, seguro, será igual de bonita, emocionante e intensa que la anterior, pero siempre aprendiendo cosas.

La cantante, apadrinada por el productor Alizz -quien en 2019 quedó prendado de su voz, por lo que ambos decidieron hacer el neo-bolero Como habla una mujer con C. Tangana-, se tuvo que desligar de él para que su carrera pudiera avanzar, señala.

Fue un cambio muy grande cuando fiché por Warner y, poco a poco, dejé de trabajar con él, algo que ocurrió de manera orgánica porque él también estaba volcado en su propio proyecto y en el de C. Tangana y yo tenía que seguir mi propio camino, recuerda.

Ahora, con la mira puesta en su futuro y el deseo de hacer más música, Paula Cendejas solo puede pensar en la gira que comenzará el próximo 2 de febrero en Barcelona y la llevará a Zaragoza (3 febrero), Sevilla (16 febrero), Valencia (17 febrero) y Madrid (22 febrero), de momento.