Patricia de Solages fotografía la naturaleza más salvaje en "Keep it wild"

La artista mexicana Patricia de Solages ha presentado hoy la exposición "Keep it wild" que se podrá ver hasta el 21 de octubre en el Castell de Benedormiens de Castell-Platja d'Aro (Girona) y que está formada por 49 fotografías de glaciares, icebergs y el mar.

"Nuestras vidas dependen del equilibrio de la tierra y debemos protegerla", ha señalado la artista durante la inauguración de esta muestra, en la que ha seleccionado fotografías procedentes de las series "Somos agua", "Caligrafía Íntima" y "Keep it wild".

La primera la realizó hace diez años en Argentina, la segunda durante un viaje a Islandia y la tercera en un viaje en barco entre Islandia y Groenlandia.

"La cámara es un medio que me permite compartir mis experiencias durante los viajes, la gente que he podido visitar y los paisajes que he visto", ha destacado la artista.

Además, todas las fotografías están imprimidas en materiales poco habituales "para intensificar el mensaje y concienciar de las consecuencias del cambio climático".

Así, por ejemplo, "Je Suis l'Eau" está imprimida en plexiglás, la "Calligraphie Intime" en papel japonés o "Keep it Wold" y "The Sea has no border" están imprimidas en mantas de supervivencia.

"Suelen darse a las personas que han tenido un accidente o que rescatan en el mar para ayudarles a mantener su temperatura. Yo he imprimido la serie 'Keep it wild' en mantas de supervivencia para animar a la gente a actuar para mantener la temperatura de la tierra y que los glaciares no se sigan fundiendo", ha subrayado la artista.

Durante la inauguración de la exposición, el alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraut, ha augurado que "no dejará indiferente a nadie que la visite".

"Después de verla, seguro que todo el mundo se convertirá en un soldado defendiendo la naturaleza para que el cambio climático no nos acabe destrozando", ha resaltado Giraut, que también ha defendido que los artistas del siglo XXI "pueden jugar un papel clave en la concienciación y la transformación de la sociedad, y esta exposición es un buen ejemplo".

En este sentido, el concejal de Cultura, Lluís Pujol, ha añadido que el conjunto de las fotografías tienen un común denominador: "la belleza de la naturaleza en su estado puro y salvaje", pero que, a la vez, "es una reivindicación para remover nuestras consciencias respeto el medio ambiente y las causas humanitarias".

Asimismo, para el concejal, las obras de la mexicana también representan "una reivindicación de la fotografía como medio de expresión artística, buscando materiales que potencien sus objetivos como el plexiglás, las mantas térmicas o el papel japonés".

Patricia de Solages nació y creció en México hasta el año 1998, cuando se trasladó a Francia, y París se convirtió en su ciudad adoptiva.

Los primeros años trabajó la fotografía más documental, que nutría también con imágenes de sus viajes por diferentes continentes; y algunas de sus instantáneas se publicaron en la revista National Geographic, hasta que en 2011 se trasladó a Bruselas y fijó su mirada en la naturaleza y en el medio ambiente.

La muestra, organizada por el ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro, se puede visitar los fines de semanas y festivos en el Castell de Benedormiens.

Además de la exposición de la artista mexicana, en la planta superior también se puede visitar un espacio expositivo permanente con una selección del Fondo Municipal de Arte, formada por obras de artistas que han pasado por esta población de la Costa Brava en los últimos 40 años.