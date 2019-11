Paloma San Basilio presenta 'Más Cerca' con un concepto «especial» y «atípico»

'Más Cerca' es el nuevo disco que entrena, hoy mismo 29 de noviembre, Paloma San Basilio. Un trabajo con el que pretende acercarse a esas personas de las que ha estado, según nos explica, “un poco distanciada durante los últimos años”. Define este estreno como un concepto “especial” y “atípico”, diferente a lo que ha hecho en sus ya 40 años de trayectoria artística: “es muy de verdad”.

El disco incluye una canción “a la carta” que cuenta la historia de una mujer que recupera a la niña que lleva dentro. “Te encontraré” define el “encuentro y desencuentro entre una madre y una hija” y para Paloma es una “de las canciones más bonitas del disco”. Este y el resto de sus temas recorrerán España el próximo 2020 en diferentes shows donde la cantante tiene pensado sincerarse con el público a través de un “monólogo” en el que definirá esta etapa de su vida.

San Basilio recuerda su entrada al mundo del espectáculo como algo fascinante. Se compara con 'Alicia en el país de las maravillas'. "No sabía si me encontraría con el conejo, la chistera o la reina de corazones”, nos comenta. No se decantaría por ninguna de sus diferentes facetas. Toda ella es cantante, actriz, escritora y pintora. “Cada etapa en la vida es más interesante que la anterior”. Y se queda con esa sensación de que “cualquier tiempo presente o futuro va a ser mejor”.

No ha dejado de ofrecer su opinión sobre España y la necesidad de un país “menos tramposo” y “más noble y sincero”, donde además la sociedad deje de estar “enferma” por la violencia que se produce entre hombres y mujeres.