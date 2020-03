¿Qué palabras españolas no tienen traducción en otros idiomas?

¿Alguna vez te has planteado la cantidad de palabras que no tienen traducción en otros idiomas? Números para hablar de letras; en el mundo existen unas 7000 lenguas que son habladas por casi 7.500 millones de personas. El idioma español, es uno de los más poderosos, el cuarto, después del inglés, el francés y el chino, según el informe 'El español en el mundo 2019', que cada año elabora el Instituto Cervantes.

El español o castellano, lengua romance procedente del latín hablado, es la lengua oficial en 21 Estados y la utilizada, con diferentes grados de dominio, por 580 millones de personas.

Actualmente el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) tiene unas 90.000 palabras. Cifra que está muy lejos de los 350.000 vocablos del inglés, recogidos en el diccionario Oxford.

Al igual que otros idiomas tienen sus palabras que no existen en el nuestro, nosotros también tenemos términos que otras lenguas no contemplan. Aquí algunos ejemplos:

1. Anteayer:

El español es de las pocas lenguas que dispone de una sola palabra para referirse al día de antes de ayer. En inglés sería algo así como 'The day before yesterday'.

2.Consuegro/a:

En la RAE esta palabra significa el suegro o suegra del hijo de una persona. En otros idiomas no existen palabras para definir este parentesco y ni siquiera cuentan con una palabra. De hecho suegro/a tampoco tiene una sola palabra en inglés. El concepto en la lengua de Shakespeare sería 'mother in law' o 'father in law'

3.Madrugar:

'Madrugar' en inglés se traduce como 'early bird'

Para la RAE un madrugador es aquella persona que madruga, y entiende por madrugar la acción de levantarse al amanecer o muy temprano. En inglés este término se define con dos palabras: 'early bird', que viene a ser pájaro temprano. Para definir a aquella persona que se queda levantada hasta muy tarde utilizan el término 'night owl', que se deriva de los hábitos nocturnos del búho.

4.Siesta:

Algo tan español como la siesta no tiene traducción por lo que otros idiomas utilizan nuestra palabra para definirla

Una palabra y un concepto muy nuestro. Según el diccionario de la Real Academia Española: sueño que se toma después de comer. Por ejemplo en inglés utilizan la palabra 'nap', para describir un ligero sueñecito. Aunque en otros idiomas existen términos similares para referirse a ese término, en la mayoría de idiomas utilizan nuestra palabra, la española.

5.Sobremesa:

La palabra 'sobremesa' no tiene traducción en otros idiomas

Otra palabra 'made in Spain', un término muy español que el diccionario define como el tiempo que se está a la mesa después de haber comido. Los ingleses lo definirían como “the time we spent at the table talking after eating”, que pierde toda la gracia de este momento tan especial.

6.Desvelarse:

Lo utilizamos para referirnos a no poder dormir o despertarnos en mitad de la noche y no volver a conciliar el sueño. En inglés por ejemplo se dice 'stay awake', que sería algo así como 'permanecer despierto' o 'no poder dormir más'.

7.Friolero:

Friolero es una de las palabras españolas sin traducción en otros idimas

Lo utilizamos para referirnos a las personas que son muy sensibles al frío. No existe ninguna lengua que tenga un concepto similar, en inglés sería 'sensitive to the cold'.

8.Merendar:

La palabra 'merendar' que significa comer algo por la tarde, no tiene traducción literal en otros idiomas

Otra palabra que surge de la cultura española y que significa comer algo por la tarde. Estamos acostumbrados a nombrar cada una de las cinco comidas que hacemos al día. Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Este termino en inglés se define con la siguiente frase: 'to have an afternoon snack'.

9.Tuerto:

Este concepto se utiliza para referirse a una persona con un solo ojo. No tiene una traducción exacta en otros idiomas como por ejemplo en inglés que se traduce como one-eyed person.

10.Paella:

Pocas cosas hay tan nuestras como la paella, este delicioso plato de arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., característico de la región valenciana no tiene traducción en otros idiomas, por eso cuando se refieren a el en otros países eligen el vocablo español.

