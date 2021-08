Niños neandertales en trabajos de grupo: Lo que desvela el desgaste dental

Una investigación ha demostrado a través del desgaste dental que los niños y jóvenes neandertales y de los primeros Homo sapiens participaban en las actividades comunitarias y usaban sus dientes para sujetar materiales para manipularlos, además de para masticar.

Las investigadoras de la Universidad de Cantabria (UC), Almudena Estalrrich y Ana Marín-Arroyo, han llevado a cabo este descubrimiento en el marco de su investigación "Evidence of habitual behavior from non-alimentary dental wear on deciduous teeth from the Middle and Upper Paleolithic Cantabrian region, Northern Spain".

Las conclusiones, publicadas por la revista científica "Journal of Human Evolution", son el resultado del análisis de las modificaciones halladas en dientes fósiles de niños y juveniles, algo que apenas había analizado la literatura científica, informa la UC en un comunicado.

En la investigación se ha estudiado la dentición decidua (de leche o primaria) de ocho individuos pertenecientes a las especies Homo neanderthalensis y Homo sapiens de la Región Cantábrica, desde el contexto tecno-cultural Musteriense hasta el Magdaleniense (entre hace aproximadamente 60.000 a 10.000 años).

Los dientes estudiados provenían de los yacimientos de las cuevas de El Castillo (Cantabria), Las Caldas y Tito Bustillo (Asturias) y Axlor y Santa Catalina (País Vasco).

Los resultados han permitido observar que los niños, al igual que ocurre con los individuos adultos, presentan marcas del uso de la dentición en actividades distintas a la masticación. “Es decir, estos individuos jóvenes ya estaban aprendiendo a usar los dientes como una herramienta más, y los individuos juveniles ya tenían cierta práctica”, ha puntualizado Marín-Arroyo.

Según ha explicado Estalrrich, han podido observar que los dientes estudiados tienen unas marcas conocidas como estriaciones culturales, producidas por una herramienta cortante (tipo cuchillo de silex), al sujetar un material (por ejemplo, un pedazo de carne o pieza de piel) entre los dientes para ayudar a cortarlo.

"Estas marcas además nos indican que estos individuos eran diestros, lo cual también nos indica que tenían un desarrollo de la lateralidad manual equiparable a las poblaciones actuales”, ha destacado la investigadora.

También ha resaltado que se han localizado rasgos que indican el uso de fibras vegetales para la limpieza interdental, sugiriendo que estos grupos humanos "ya valoraban tener una buena y saludable dentición”.

Aunque estos resultados son preliminares y es necesario ampliar la muestra de estudio para tener una confirmación más contundente, la conclusión de estos datos señalan la participación de los niños en las actividades comunitarias a lo largo del Paleolítico, y los convierte en parte implicada en el bienestar de su grupo.

“Nuestro estudio reafirma la importancia del estudio del desgaste dental para el conocimiento de los patrones de comportamiento de las poblaciones del pasado, tanto a nivel de individuos (durante su propio crecimiento y maduración), como a nivel grupal y poblacional y de especie. "Es un proceso diacrónico”, ha concluido Estalrrich.