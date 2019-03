Nick Drnaso explora la voracidad de las redes sociales en el cómic "Sabrina"

Pilar Martín.

Pese a que su segundo cómic, "Sabrina", ha sido nominado al prestigioso premio literario Man Booker, la vida de Nick Drnaso no ha cambiado ya que sigue viviendo en su pequeño apartamento de Chicago, el espacio donde nació esta suerte de thriller con un secuestro y el uso de las redes sociales de fondo.

"Todavía vivimos en nuestro mismo apartamento, y afortunadamente nada ha cambiado. Estamos muy contentos, y a excepción de que nuestro gato tiene diabetes, las cosas van bien", así aclara su situación Drnaso a Efe tras vivir varios meses siendo el centro de atención del cómic dada la repercusión que ha tenido esta obra, que en España ha sido publicada por Salamandra Graphic.

El porqué de esto se encuentra en que "Sabrina" es una obra donde el misterio provocado por una desaparición, la de Sabrina Gallo, se mezcla con una realidad latente en nuestros días: las redes sociales y su uso por parte de una sociedad dominada por la necesidad de informar y ser informados sea como sea.

Aunque en estas páginas lo que Drnaso aborda también con agilidad y cercanía es cómo las redes sociales, los titulares sensacionalistas o el llamado "juicio del telediario" de la ciudadanía pueden causar estragos en el novio, la hermana y otros seres queridos de esta chica de 27 años que desaparece un día de sus vidas.

"Nunca pensé que el libro fuera una crítica o una reflexión sobre la comunicación moderna, solo lo situé en el presente y tuve que describir la forma en que las personas se comunican entre sí. Si tuviera que hacerlo otra vez consideraría seriamente configurar el libro en una era pre-Internet, aunque tal vez eso fuera un error", reconoce Drnaso (1989, Palos Hills, Illinois).

Una reflexión que realiza porque parece que ha sido tras el éxito de libro cuando se ha dado cuenta que su protagonista es una suerte de Laura Palmer, un personaje que da voz a un entorno acosado por la presión mediática y la falsa libertad que hay detrás de algunas cuentas de redes sociales.

Pero, alerta, no tuvo la "ninguna intención" de hacer una "gran crítica social".

"Tal vez la velocidad de Internet crea más frenesí y amplia ciertas cosas. No estoy en contra de las redes sociales o Internet, o de la forma en que las personas se comunican ahí. No creo que ése tema sea el villano del libro", afirma sobre este gran debate que abren las páginas de su segunda obra ("Beverly" fue la primera).

Y aún así, su humildad le lleva a aseverar que se trata de una "historia muy pequeña", algo que contrasta con el hecho de que haya sido la primera novela gráfica nominada al premio Man Booker, el prestigioso galardón literario a la mejor novela en lengua inglesa.

En cuanto al dibujo, según reconoce, el hecho de no haberse enfrentado nunca a una situación parecida, y no poder imaginar qué pasa por la mente de personas que han pasado por un trauma psicológico así, le hizo dibujar a los personajes de una manera "muy congelada y sin emociones". "Me parecía falso incluso intentarlo", puntualiza.

Sin cuenta personal en ninguna de las redes sociales existentes, Drnaso confiesa que gasta "mucho tiempo" absorbiendo noticias y contenidos de Internet. Aunque también adelanta que ya tiene 45 páginas de su nueva novela gráfica: "será un proceso largo del que solo espero lo mejor". EFE

