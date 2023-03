Jo Nesbo: "Nos acercamos más a un final de Harry Hole"

El escritor noruego Jo Nesbo, que acaba de publicar en España "Eclipse", decimotercera entrega de la serie del detective Harry Hole, ha anunciado este miércoles en Barcelona que "nos acercamos más a un final" de su personaje protagonista, que en esta novela pierde por primera vez sus ganas de morir.

Nesbo ha confesado que cuando comenzó la serie hace diez años "no tenía un plan preconcebido de cómo sería la trama completa a lo largo de los libros, tenía ideas aisladas, pero todo depende de cómo evolucione el personaje".

En "Eclipse" (Reservoir Books/Proa) Harry Hole se ha mudado a Los Ángeles, pues nada le retiene en Noruega después de perder todo lo que daba sentido a su vida, y allí lo rescata de su deriva alcohólica Lucille, una veterana actriz de cine que, a cambio de su protección, le ofrece un techo, un traje a medida y unos zapatos de lujo.

"Cuando Harry conoce a la actriz, perseguida por un cártel mexicano al que debe dinero, decide ayudarla porque le recuerda a su madre y ve una segunda oportunidad de salvarla y una razón para seguir viviendo".

Mientras está en Estados Unidos, en Oslo ha aparecido muerta una chica a la que buscaban hacía días, después de acudir a una fiesta organizada por Markus Roed, un magnate inmobiliario que era su protector, y otra joven relacionada con él sigue en paradero desconocido, por lo que la Policía estrecha el cerco sobre el millonario.

Hole decide volver a Noruega para investigar el caso por motivos pecuniarios, más que para salvar al magnate, y así poder ayudar a su amiga.

En esta decimotercera entrega Hole parece más sensible, algo que Nesbo atribuye a "una cuestión de edad, que afecta muy especialmente a los hombres", pese a lo cual el autor recuerda que "Hole nació con la sensación de que todos a los que quería, acababan muriendo: su madre, su primera pareja, que tenía problemas mentales y acabó suicidándose, sus colegas acabaron muriendo, toda una experiencia que dejó un poso mental".

A pesar de que en la primera parte de esta novela el detective quiere suicidarse bebiendo, al final encuentra razones para vivir, unas circunstancias que, a su juicio, hacen creíble esa evolución: "En un género como el negro siempre hay un asesinato que debe resolverse, pero también hay un viaje a nivel interno del personaje".

Nesbo no cree que el devenir de la serie le obligue a elevar el listón para seguir contando con el favor de los lectores: "La generación actual lee y está expuesta a más historias que nuestros padres o abuelos, de tal manera que ahora ya saben cómo va, que hay una estructura en tres actos, se basa en giros de guion, pero no se tiene que elevar el listón porque el público, aunque no más inteligente, sí es más lector".

A pesar de que en "Eclipse" hay menos violencia de lo habitual en sus novelas, algo por lo que se le ha criticado habitualmente, "probablemente con razón" pero "si esto ha sucedido ahora no es por miedo a las críticas, sino porque la historia lo pedía".

En el caso de esta novela su inspiración fue la propia naturaleza, en ese "juego de huésped y parásito que tanto funciona en el reino animal, como en esos ratones que pierden el miedo a los gatos y se sienten atraídos por ellos hasta dejarse morir por tener alojados en sus cerebros un parásito", el toxoplasma grondii, que "también tienen los humanos, concretamente el 20 por ciento de la población de Brasil".

Por tanto, resume Nesbo: "En la naturaleza se puede producir más horror que Stephen King y yo juntos".

Preguntado por una hipotética continuación de la serie Harry Hole después de Nesbo, el escritor noruego ha dicho que cuando murió Stieg Larsson, un escritor que no estaba entre sus favoritos, otros autores siguieron el proyecto de Larsson, un proyecto literario que le parecía interesante, pero "tras su muerte su proyecto se convirtió en una idea de negocio y me da miedo que pudiera pasar algo similar con Harry Hole".

Nesbo, que fue creador de la serie televisiva "Occupied" sobre una posible invasión rusa de Noruega cuando el país nórdico decide dejar de explotar el petróleo y desarrollar energías limpias, ha asegurado: "Cuando escribí el guion tenía la mirada puesta en el pasado y no en el futuro; no quería hacer un planteamiento político, sino simplemente mostrar cómo reaccionan las personas ante una situación determinada, qué pasa con la libertad de prensa o qué está dispuesto a sacrificar la gente".

Si tuviera que escribirla hoy, con la realidad de la guerra en Ucrania, "la haría igual porque mi mirada estaba centrada en el pasado, en la II Guerra Mundial, un tema que sigue siendo muy popular en Noruega con libros y películas, para expresar el orgullo por la resistencia, pero también por el sentimiento de vergüenza de no haber hecho lo suficiente para rechazar a los nazis".